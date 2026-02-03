“No pertenezco a ningún partido, no milito en el Pacto Histórico”: minjusticia designado
Foto: Archivo Particular
¿Cómo se enteró de que lo estaban buscando para ser ministro de Justicia? ¿Le han dado más detalles sobre su posesión?
Desde Presidencia estaban buscando perfiles para ministros de Justicia. Una persona, que no es del Gobierno, me pidió autorización para presentar mi hoja de vida y dije que sí. Luego me llamaron para decirme que iba a reunirme con el Presidente. Esto va a ser un paréntesis en mi vida porque mi vocación es la academia. Estoy vinculado a la facultad de finanzas, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad...
Por Paulina Mesa Loaiza
Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Conoce más