Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“No pertenezco a ningún partido, no milito en el Pacto Histórico”: minjusticia designado

El abogado Jorge Iván Cuervo Restrepo se prepara para recibir la cartera de Justicia tras la noticia de su designación por parte del presidente Gustavo Petro. A pocos días de su posesión en el cargo, su nombramiento ha estado bajo la lupa por la publicación en redes sociales sobre sus opiniones a favor y en contra del Gobierno. En entrevista con El Espectador, Cuervo defiende sus posturas y mantiene en reserva su plan de trabajo, hasta que todo quede en firme.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
03 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
“No pertenezco a ningún partido, no milito en el Pacto Histórico”: minjusticia designado
“No pertenezco a ningún partido, no milito en el Pacto Histórico”: minjusticia designado
Foto: Archivo Particular

¿Cómo se enteró de que lo estaban buscando para ser ministro de Justicia? ¿Le han dado más detalles sobre su posesión?

Desde Presidencia estaban buscando perfiles para ministros de Justicia. Una persona, que no es del Gobierno, me pidió autorización para presentar mi hoja de vida y dije que sí. Luego me llamaron para decirme que iba a reunirme con el Presidente. Esto va a ser un paréntesis en mi vida porque mi vocación es la academia. Estoy vinculado a la facultad de finanzas, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ministerio de Justicia

Ministro de Justicia

Jorge Iván Cuervo

Redes sociales

Gustavo Petro

Pacto Histórico

Gobierno Petro

PremiumEE

 

Francisco Escobar G.(78033)Hace 1 hora
Para ser ministro del señor Petro no hace falta pertenecer a partido alguno, sólo se trata de estar ansioso de figuración así sea súper transitoria.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.