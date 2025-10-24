Logo El Espectador
Judicial
“No podemos permitir que se haga política con la decisión”: Miguel Ángel del Río

El abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a Deyanira Gómez, víctima en el proceso judicial por soborno a testigos contra Álvaro Uribe Vélez que acaba de resolver el Tribunal Superior de Bogotá, habló con El Espectador sobre los argumentos de la decisión de segunda instancia y lo que sigue ahora con el expediente.

24 de octubre de 2025 - 12:52 p. m.
El abogado Miguel Ángel del Río representa a Deyanira Gómez, una de las víctimas acreditadas en el caso contra Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a Deyanira Gómez en el proceso penal por soborno a testigos contra Álvaro Uribe Vélez, habló con El Espectador sobre la decisión de segunda instancia que tomó el Tribunal Superior de Bogotá, el pasado 21 de octubre. Señaló que, como representante de una de las víctimas, respeta la decisión, pero no la comparte.

En su concepto, la decisión de segunda instancia desconoce elementos que ya habían sido sustentados por la jueza Sandra Heredia, quien había condenado al expresidente el pasado 28...

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
