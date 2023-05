La vicefiscal Martha Mancera dio detalles de cómo estebleció que no existen 200 homicidios atribuibles al Clan de Golfo, en manos del fiscal Daniel Hernández y fue enfática en afirmar que la Fiscalía no favorece a ninguna estructura ilegal. En entrevista con este diario, agregó que solo hasta ayer el gobierno pidió información oficial del caso, pero que no lo hizo por los canales correctos.