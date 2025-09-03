Me estigmatizaron por ser mujer y negra: candidata a magistrada de Corte Constitucional

María Patricia Balanta es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca y tiene especialización en comercio internacional. Foto: Corte Suprema de Justicia

Mientras que el Senado adelanta la elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional, la abogada María Patricia Balanta, una de las candidatas y quien le está dando la pelea al favorito, Carlos Camargo, denunció estigmatizaciones en su contra. Según la abogada, sectores políticos la señalaron de petrista.

El Pacto Histórico cantó su apoyo a la abogada vallecaucana desde hace unos días. Desde entonces, fue tildada como la candidata del gobierno de Gustavo Petro, algo que ella ha rechazado desde primer momento. Incluso, antes de su intervención ante la plenaria del Senado, manifestó: “Me han estigmatizado y yo estoy segura de que es por ser mujer y por ser negra, porque ahí mismo me ubicaron en el petrismo y yo no soy petrista”.

Asimismo, aseguró: “Yo no pertenezco al Gobierno, yo no he hecho alianzas con ningún partido político”. Según conoció este diario a través de distintas fuentes en el Congreso, Balanta no hizo ningún acuerdo con el partido de gobierno ni con la Casa de Nariño para conseguir el apoyo, pero el espaldarazo del Pacto Histórico sería una jugada para bloquear la llegada de Carlos Camargo a la Corte.

Durante su intervención en la cámara alta, la abogada Balanta leyó su discurso como candidata. “Presento mi aspiración ante ustedes sin sesgos ni compromisos políticos, sin alianzas con el partido del gobierno, como se insinúa, sin ideología particular y sin que me desprenda de mi autonomía e independencia, más bien inspirada en toda una vida que se inició en la extrema pobreza pero eso sí, sin carencias morales ni formativas”, expuso.

¿Quién es María Patricia Balanta?

María Patricia Balanta es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca. Es especialista en Comercio Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; en Derecho de Familia y en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado. Además, es magíster en Filosofía del Derecho Contemporáneo en la Universidad Carlos III de Madrid (España). También, es doctora en Filosofía Jurídica y Política de la Universidad de Jaén (España).

Lleva más de 20 años en la rama judicial, donde se ha desempeñado como jueza. Desde 2003 es magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, cargo al que llegó a través de un concurso de méritos.

