“No tengo presente esos hechos”: general (r) Rito Alejo sobre masacre de la UP

En su tercera diligencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el general Rito Alejo del Río aseguró no recordar o tener conocimiento de la masacre registrada contra miembros de la Unión Patriótica. Volvió a negar sus nexos con los paramilitares.

Por tercera vez el general (r) del Ejército Rito Alejo del Rio, condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con paramilitares, compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo hizo en el marco del proceso número 6 que estudia la muerte de los miembros de la Unión Patriótica (UP), mientras fungió como miembro de la institución castrense. El hombre que está en libertad condicionada desde septiembre de 2017 fue cuestionado por la magistratura del tribunal por los vínculos con el paramilitarismo. El oficial volvió a negar tales acusaciones.

El afán del tribunal de paz por confirmar los nexos entre el oficial y la estructura ilegal ha llevado a que durante tres diligencias consecutivas se le cuestione a Del Río sobre si conocía o no la manera en la que se creó el grupo paramilitar, así como también las actuaciones que se llevaron a cabo en diferentes partes del país. En esta ocasión fue el magistrado sustanciador Gustavo Salazar Arbeláez el que indagó sobre la labor de Del Río ejercida en Puerto Boyacá y los Santanderes. Lo anterior mientras hizo parte del batallón Rafael Reyes.

En esta ocasión, Del Río hizo presencia en el tribunal de paz y con voz entrecortada frente a una pantalla, con un mapa del lugar de su jurisdicción, dejó ver la manera en la que sus tropas se movían. La escena se presentó de tal manera por solicitud del magistrado Salazar quién lo increpó en más de una ocasión sobre el nexo de los miembros del Ejército y la estructura ilegal. El general reiteró lo dicho en las audiencias pasadas: no tengo ni tuve vínculo alguno con ellos.

Si bien, el magistrado Salazar dijo ser consciente que este cuestionamiento se le ha hecho en más de una oportunidad, el sustanciador fue más allá. En medio de la diligencia trajo a colación el testimonio de Luis Antonio Meneses alias ‘Ariel Otero’, un exoficial del Ejército que afirmó en indagatoria que para 1982 y 1983 alrededor de seis o siete oficiales del Ejército “entrenaron paramilitares en la región para ejercer control militar”. Del Río, nuevamente, negó que bajo su jurisdicción se hayan registrado ese tipo de situaciones, no obstante, dejó claro que había rumores sobre esos hechos.

Salazar lo increpó de nuevo y lo cuestionó sobre el motivo por el cual no elevó esos rumores a un superior. Del Río alegó que esa situación “estaba completamente conocido por los comandos superiores y no era mi competencia y yo no tenía funciones investigativas”. La denuncia la hace uno cuando tiene conocimiento un hecho y haya se podrían dar informes de inteligencia pero eso no son base para una denuncia formal porque en el país se hablaba de ese fenómeno”.

La diligencia que completó un poco más de cinco horas y ha tenido fallas técnicas, vagamente ha abordado la victimización a la que fueron sometidos los miembros de la Unión Patriótica (UP). No obstante, Salazar cuestionó al general sobre las múltiples masacres que se registraron en virtud de dicho movimiento político. El hoy condenado una vez más respondió negativamente y aseguró no tener conocimiento de tales hechos que le fueron adjudicados al grupo paramilitar. “Esa me sorprende porque ya para esa época yo no tenía conocimiento de eso. No tengo presentes estos hechos. No tengo presente eso. Yo voy a aclarar esa situación. Tengo que documentarte muy bien”.