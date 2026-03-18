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“Nos preocupa si hay interés por promover lo ilegal”: Mindefensa sobre tensiones con Ecuador

Luego de que el presidente Petro denunciara un presunto bombardeo en la frontera por parte de Ecuador, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló con El Espectador sobre las verificaciones que se adelantan en Nariño. Además, se refirió a recientes operaciones contra alias “Iván Mordisco”, jefe de una de las disidencias de las Farc y sobre los retos de seguridad en los últimos meses del gobierno Petro.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
18 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
El ministro Pedro Sánchez aseguró que se han mantenido las operaciones contra el narcotráfico en la frontera con Ecuador.
El ministro Pedro Sánchez aseguró que se han mantenido las operaciones contra el narcotráfico en la frontera con Ecuador.
Foto: Óscar Pérez

Menos de cinco meses tiene el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para hacer sus últimas movidas en el tablero de seguridad del país. Con una lista de necesidades urgentes por atender, especialmente por las amenazas de grupos armados que siguen expandiéndose en el país y desatando una crisis que ya llevó a la Defensoría a emitir nueve alertas solo este año, se suma la tensión con Ecuador. Durante el consejo de ministros del lunes 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro denunció posibles bombardeos en territorio colombiano desde Ecuador. En...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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