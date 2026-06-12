“Nos tocó autocensurarnos”: las voces del periodismo bajo presión en Colombia

Cristian Hernando Herrera Mariño tenía 50 años y la mitad de su vida la dedicó a hacer periodismo en Cúcuta (Norte de Santander), su ciudad natal. Durante 23 años recibió amenazas de grupos armados, bandas delincuenciales y hasta de funcionarios públicos, por hacer con rigor y cuidado su trabajo de investigar las movidas del poder en ese departamento. Incluso, estuvo exiliado en Chile y se vio obligado a hacer periodismo acompañado por un robusto esquema de seguridad que resultó insuficiente. Fue asesinado el 6 de junio de 2026, cuando...