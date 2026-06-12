Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Nos tocó autocensurarnos”: las voces del periodismo bajo presión en Colombia

En el lapso de un mes, dos periodistas fueron asesinados en zonas catalogadas por la Fundación para la Libertad de Prensa como de especial riesgo para la profesión. El Espectador habló con ocho periodistas que trabajan en estas zonas que, pese a las amenazas mantienen firme su convicción: el periodismo es crucial para la sociedad y la democracia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Ana Sofía Montes Peláez y Gustavo Montes Arias
12 de junio de 2026 - 11:02 a. m.
“Nos tocó autocensurarnos”: las voces del periodismo bajo presión en Colombia

Cristian Hernando Herrera Mariño tenía 50 años y la mitad de su vida la dedicó a hacer periodismo en Cúcuta (Norte de Santander), su ciudad natal. Durante 23 años recibió amenazas de grupos armados, bandas delincuenciales y hasta de funcionarios públicos, por hacer con rigor y cuidado su trabajo de investigar las movidas del poder en ese departamento. Incluso, estuvo exiliado en Chile y se vio obligado a hacer periodismo acompañado por un robusto esquema de seguridad que resultó insuficiente. Fue asesinado el 6 de junio de 2026, cuando...

Por Ana Sofía Montes Peláez

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Periodismo

Periodistas

Cristian Herrera

Fundación para la Libertad de Prensa

Seguridad

Libertad de prensa

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.