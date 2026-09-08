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“Nosotros defendemos el agua con la vida misma”: Yuly Velásquez, Defensora del Año

Yuly Andrea Velásquez recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026. Su historia, sin embargo, va más allá de un reconocimiento. En medio del conflicto, esta mujer ha usado su voz para proteger a quienes no siempre tienen una propia: las comunidades, la naturaleza y el territorio.

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Ana Sofía Montes Peláez
08 de septiembre de 2026 - 10:30 p. m.
En su lucha por proteger el río, se convirtió en la presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del departamento de Santander (Fedepesan) y, aunque asegura que no se dio cuenta de cuándo empezó a ser reconocida como una líder, acaba de recibir el galardón como Defensora del Año en el marco del Premio Nacional de Derechos Humanos.
En su lucha por proteger el río, se convirtió en la presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del departamento de Santander (Fedepesan) y, aunque asegura que no se dio cuenta de cuándo empezó a ser reconocida como una líder, acaba de recibir el galardón como Defensora del Año en el marco del Premio Nacional de Derechos Humanos.
Foto: Valentina Matiz Bernal

Yuly Andrea Velásquez Briceño creció entre Puerto Casabe (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander), rodeada por el río Magdalena y de pescadores. Pero también de la violencia. Ella misma fue testigo de cómo ese afluente se convirtió en el lugar donde miembros de su propia familia fueron arrojados por criminales. En su lucha por proteger el río, se convirtió en la presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del departamento de Santander (Fedepesan) y, aunque asegura que no se dio cuenta de cuándo empezó a...

Por Ana Sofía Montes Peláez

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