Un policía muerto y dos heridos tras ataque con explosivos en Norte de Santander

Subintendente Carlos Cárdenas Galavis, muerto en Norte de Santander tras ataque con explosivos. Foto: Policía Nacional

Las autoridades de Norte de Santander confirmaron en la mañana de hoy la muerte del subintendente Carlos Emel Cárdenas Galavis, de la Policía Nacional, tras un ataque con explosivos que se presentó en la ciudad de Cúcuta. Otros dos uniformados salieron heridos.

Según la información que se conoce hasta el momento, los integrantes de la Policía se movilizaban en una patrulla para atender un llamado de la comunidad y a su paso por el sector conocido como La Milagrosa, cerca a la antigua Plaza de Toros del municipio de El Zulia, se activó un artefacto explosivo que los impactó.

La explosión cobró la vida del subintendente Cárdenas Galavis. Otros dos uniformados fueron trasladados de inmediato por personas de la comunidad a un centro asistencial cercano, donde aún permanecen. Los uniformados heridos son los patrulleros José López Sepúlveda y Fabián Soto Quintero.

Tras el hecho, las autoridades de Norte de Santander desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona para recuperar el orden público y verificar si cerca al sitio del ataque habría más artefactos explosivos que pusieran en riesgo a las personas de la zona.

Ataques repetitivos

Este no es el primer ataque en contra de militares y Fuerza Pública que se da en Norte de Santander. Si bien las autoridades no se han pronunciado sobre la responsabilidad de hecho en particular, en esa zona del país hay una fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla a la que le han atribuido otros ataques recientes.

En la madrugada del 3 de diciembre, hombres desconocidos activaron una carga explosiva al paso de un camión en el que se movilizaban integrantes del Ejército hacia el Cantón Militar San Jorge, ubicado en la ciudad de Cúcuta. Por fortuna, no hubo militares heridos de gravedad.

Al día siguiente, sobre las 12:13 de la madrugada del 4 de diciembre, se presentó un atentado con explosivos al peaje de Pamplonita, en el departamento de Norte de Santander. El hecho dejó a tres personas heridas: dos policías de tránsito y un civil que trabaja como cajero en una de las casetas del peaje.

Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta marca Suzuki de color negro, habrían dejado el artefacto bomba cerca al peaje, sobre el kilómetro 78+200 de la vía que comunica a las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta. Luego salieron huyendo en dirección a la ciudad de Pamplona, según informaron las autoridades.

En otros departamentos del país, como Cauca y Antioquia, los ataques de grupos armados en contra de militares y policías también han cobrado vidas en una escalada violenta que se ha agudizado durante los últimos meses.

