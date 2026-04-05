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Ocho meses de incertidumbre: el drama de la familia de un policía secuestrado por el Eln

Alejandra Sanabria lleva más de ocho meses buscando respuestas sobre el secuestro de su esposo, el subintendente Franque Hoyos, en Arauca. Entre gestiones, plantones y silencio institucional, su caso expone la incertidumbre de varias familias de funcionarios retenidos ilegalmente por la guerrilla del Eln y la falta de acciones concretas para lograr su liberación.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
05 de abril de 2026 - 12:58 p. m.
Alejandra Sanabria Bernal, esposa del subintendente Franque Esley Hoyos, ha liderado manifestaciones públicas por su liberación. Sin embargo, nadie le da respuestas.
Alejandra Sanabria Bernal, esposa del subintendente Franque Esley Hoyos, ha liderado manifestaciones públicas por su liberación. Sin embargo, nadie le da respuestas.
Foto: Catalina Mesa Urquijo

Alejandra Sanabria Bernal tiene la mirada triste, pero la voz llena de esperanza. Lleva más de ocho meses intentando mover el cielo, la tierra y las instituciones del Gobierno para que le ayuden en la liberación de su esposo secuestrado. Es la madre de un niño de tres años y la esposa de Franque Esley Hoyos Murcia, un subintendente de la Policía secuestrado en julio de 2025 en Arauca, por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Ha liderado misas, velatones en el búnker de la Fiscalía y plantones en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, pidiendo...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 9 horas
¡Malditos narcocriminales, liberen a todos los secuestrados! ¡Plaga asquerosa no le hagan más daño a Colombia y a los colombianos!
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 9 horas
Los desechables de Petro...
micorriza(d243q)Hace 9 horas
terrorismo indiscriminado?prevaricato a favor uribe? Entrampamientos? Lawfare? desinformación? bloqueo a reformas?¿fake news? desfinanciamiento? sabotaje proceso de paz?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas? fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? compra de votos? cortes e ias cooptadas? robo de elecciones vía CNE y registradurías regionales? uribismo incluyente por votos? emisor central y consejo de estado cooptados?
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