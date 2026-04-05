Ocho meses de incertidumbre: el drama de la familia de un policía secuestrado por el Eln

Alejandra Sanabria Bernal, esposa del subintendente Franque Esley Hoyos, ha liderado manifestaciones públicas por su liberación. Sin embargo, nadie le da respuestas. Foto: Catalina Mesa Urquijo

Alejandra Sanabria Bernal tiene la mirada triste, pero la voz llena de esperanza. Lleva más de ocho meses intentando mover el cielo, la tierra y las instituciones del Gobierno para que le ayuden en la liberación de su esposo secuestrado. Es la madre de un niño de tres años y la esposa de Franque Esley Hoyos Murcia, un subintendente de la Policía secuestrado en julio de 2025 en Arauca, por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Ha liderado misas, velatones en el búnker de la Fiscalía y plantones en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, pidiendo...