En medio del juicio oral contra el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, la exministra Cecilia Álvarez señaló que no será testigo en ese proceso, ya que la Fiscalía anunció una imputación de cargos en su contra por el escándalo de Odebrecht. El juez del caso señaló que no es una grave afectación a la defensa de Andrade Moreno y que no es la primera vez que sucede.