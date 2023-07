Odebrecht: Óscar Iván Zuluaga se declaró inocente en investigación en su contra

A raíz de este escándalo, el excandidato presidencial renunció al Centro Democrático. Foto: AFP - GUILLERMO LEGARIA

Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David, fueron vinculados oficialmente a una investigación por su presunta participación en el caso de corrupción de Odebrecht. La Fiscalía les imputó cargos en la mañana de este lunes 10 de julio, pero ambos se declararon inocentes.

Según la investigación de la Fiscalía, ambos participaron de una estrategia criminal en la que ocultaron a autoridades colombianas que la multinacional brasileña financió la campaña presidencial de Zuluaga, en 2014, mediante el pago a un reconocido publicista conocido como Duda Mendoza.

Ahora, el excandidato presidencial responderá por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado, mientras que su hijo, David Zuluaga Martínez, solo fue imputado por el delito de fraude procesal.

En el fondo, lo que el ente investigador encontró en sus pesquisas es que la campaña del excandidato del Centro Democrático recibió la financiación de Odebrecht, a través de pagos que nunca reportaron. Una práctica ilegal, pues en Colombia está prohibido que personas o empresas extranjeras financien la política.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía detalló los hechos jurídicamente relevantes por los que ambos habrían participado del esquema de corrupción de Odebrecht que, en este caso, buscó aliarse con políticos del país que podían ayudarles posteriormente a conseguir contratos.

Para la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga sabía, al menos desde la primera vuelta presidencia, en mayo de 2014, que Odebrecht estaba dispuesto a pagar los honorarios del publicista y logró ocultarle esa maniobra ilegal, no solo a los miembros de su partido, sino a también a su propio hijo.

Además, el fiscal del caso, Andrés Palencia Fajardo, detalló que la ilegalidad se extendió en el tiempo, pues, para 2017, cuando David Zuluaga le entregó su versión al Consejo Nacional Electoral, el gerente de la campaña, que ya habría conocido de esa financiación ilegal, le ocultó esos hechos a la entidad.

¿Qué sigue para Óscar Iván Zuluaga y su hijo?

Al no aceptar los cargos imputados, el excandidato presidencial y su hijo tiene dos caminos. El primero es la negociación con la Fiscalía en la que, a cambio de beneficios, ambos investigados podrían entregar información sobre el caso y, de esta manera, buscar una reducción en su pena.

De esa colaboración podrían firmar un preacuerdo o un principio de oportunidad que, sí o sí, debe aprobar un juez. Si este es la vía que toman los Zuluaga, los beneficios a los que podrían acceder son: reducción en una eventual sentencia o la inmunidad penal.

El segundo camino es más largo, pero serviría para probar su inocencia: Óscar Iván y David Zuluaga irían a juicio, en donde, con pruebas en mano, tratarían de desvirtuar todo el proceso de la Fiscalía. Al final, un juez tendría la decisión de declararlos culpables o exonerarlos de toda culpa.

¿Óscar Iván Zuluaga va a la cárcel?

La respuesta es no. Al menos no por ahora. ¿Por qué? Porque, al finalizar la imputación de cargos, el fiscal Palencia Fajardo no pidió una medida de aseguramiento ni para el excandidato del Centro Democrático, ni para su hijo, David (quien vive en Nueva York).

Así las cosas, ambos investigados enfrentarán su investigación en completa libertad. Si después del juicio son declarados culpables, el juez tendrá que estudiar si, según los delitos, la pena a impartir es cárcel o prisión domiciliaria.

