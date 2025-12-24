Logo El Espectador
Oficial de Migración Colombia, destituido por supuesta colaboración en tráfico de migrantes

Según la Procuraduría, Didier Orlando Palacios ayudó mediante el uso indebido de sellos oficiales y la falsificación de documentos públicos. Esto se sabe.

Redacción Judicial
24 de diciembre de 2025 - 04:43 p. m.
Oficial de Migración Colombia, destituido por supuesta colaboración en tráfico de migrantes. (Imagen de referencia)
Foto: Twitter @MigracionCol
Un oficial de Migración Colombia que supuestamente colaboraba en el tráfico de migrantes, fue sancionado con la destitución e inhabilidad por 17 años. De acuerdo con la decisión de la Procuraduría, se encontró que esta persona facilitaba el paso de estas personas de manera ilegal, incluso, falsificando documentos.

De acuerdo con la decisión de primera instancia del ente de control, la destitución de Didier Orlando Palacios Pinilla se dio por “inducir, facilitar y colaborar el tráfico de migrantes mediante el uso indebido de sellos oficiales y la falsificación de documentos públicos”.

El Ministerio Público sostuvo que el funcionario, adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia en Antioquia, cumpliendo funciones en el Puesto de Control Migratorio Marítimo, “incurrió de manera reiterada en la conducta con la que permitió la salida irregular de ciudadanos ecuatorianos con destino a Panamá y Estados Unidos”.

Según encontró la Procuraduría en el caso, desde marzo y hasta noviembre de 2023 el oficial de Migración Colombia “pasó por alto su deber funcional, afectó con su proceder los fines esenciales del Estado y obstaculizó la misión institucional de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia”.

El Ministerio Público catalogó la falta de Palacios Pinilla como gravísima cometida a título de dolo, es decir, con conocimiento de que pasaba por encima de las normas. Además, resaltó que “desconoció el cumplimiento de los principios de primacía del interés general y de moralidad administrativa”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

