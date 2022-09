Oficial que se atrevió a denunciar la “comunidad del anillo” terminó sancionado

El general (r) Palomino fue sancionado a 13 años por las presiones contra Gómez Bernal. / Gustavo Torrijos Foto: GUSTAVO TORRIJOS/EL ESPECTADOR - GUSTAVO TORRIJOS

Por no guardar “pulcritud y lealtad”. Esa es la razón de la Procuraduría para sancionar e inhabilitar al teniente coronel (r) Reinaldo Alfonso Gómez Bernal, quien en 2015 le envió una carta al general (r) Rodolfo Palomino en la que le reprochaba al entonces director de la Policía que lo acosara laboralmente -algo que nunca se demostró- por supuestamente haberle rechazado sus ofrecimientos sexuales. Esa misiva, en parte, terminó destapando el escándalo de la “comunidad del anillo”, la red de prostitución que habría existido en el interior de la institución y que provocó la salida del cargo de Palomino. Ahora quien terminó sancionado fue el denunciante.

Hace siete años, cuando estaba activo en la Policía, Palomino estaba por decidir un proceso disciplinario contra Gómez Bernal, quien radicó una carta en el despacho del director. El teniente coronel (r) daba a entender que estaba sufriendo acoso laboral y le advertía: “De no cesar su persecución, me voy a ver obligado a hacer público y que se enteren de que a usted le gusta de vez en cuando tener una aventurita”. Incluso, aseguraba que en el pasado ya Gómez le había dicho a Palomino: “A mí solo me gustan las mujeres”. Y finalizaba: “Veo que el hecho de haberle dado a conocer muy respetuosamente mis gustos sexuales fue tomado por usted como un desplante”.

La carta llegó en mayo de 2015, y en los días siguientes Gómez Bernal fue citado a una reunión en la que “hombres de confianza” de Palomino, como los ha llamado, intentaron convencerlo de que se retractara. Gómez grabó todo. El audio fue filtrado a medios de comunicación y fue parte de la génesis del escándalo de la “comunidad del anillo”: la red de favores sexuales y prostitución masculina en la Policía. Por esas presiones, en enero de 2021, la Procuraduría de Fernando Carrillo sancionó a tres oficiales y a Palomino con 13 años de inhabilidad. Ahora, en la era de Margarita Cabello, el Ministerio Público sancionó al teniente coronel que denunció al entonces director de la Policía.

En primera instancia, la Procuraduría concluyó que en esa misiva de mayo de 2015 había “expresiones que se consideran ilícitas”, con las cuales Gómez Bernal faltó a sus funciones, lo que se constituye en una falta disciplinaria por la que el retirado teniente coronel no podrá ejercer cargos públicos por tres meses y deberá pagar $27 millones. En la decisión se lee: “Como puede observarse, el investigado cuestionó el desempeño (de Palomino) al frente de la Policía, le endilgó incapacidad para manejar algunos asuntos y falta de criterio y profesionalismo en la toma de decisiones, además de referirse a su vida personal y sentimental en términos que se apartan de la cortesía y el respeto”.

La decisión, en general, reprocha que el teniente coronel (r) no se haya referido con respeto a su superior jerárquico. “El hecho de que existiese molestia en el investigado (Gómez Bernal) porque en la investigación disciplinaria que se le seguía en la Policía no se le hubieran concedido unas pruebas, no lo facultaba para referirse a su superior y juez disciplinario (Palomino) en la forma en que lo hizo”, dice el fallo de la Procuraduría. Llama la atención, sin embargo, que no hay una sola mención a que Gómez sí se retractó de lo dicho en la carta, algo que la Procuraduría de Carrillo sí tuvo en cuenta cuando sancionó a Palomino.

Según el fallo contra el exdirector de la Policía, esto demostraba que había una estrategia por silenciar al teniente coronel (r). La defensa de Gómez le insistió al Ministerio Público que se trataba de una carta privada cuyo contenido él no filtró a medios. Además, que para ese momento estaría siendo víctima de una persecución laboral por parte de Palomino, algo que nunca fue investigado. Y, finalmente, que no se explicaba por qué el general esperó hasta octubre de 2015, es decir, cinco meses después de recibirla, para denunciar formalmente el contenido de la carta. Al final, Gómez no fue sancionado en la Policía.

En su reciente decisión, a la Procuraduría no le sonó ninguno de esos argumentos. El único que tuvo eco fue que la carta de Reinaldo Alfonso Gómez Bernal no se constituye en injuria. Ese era el reproche más fuerte de Palomino en 2015, porque, en pocas palabras, se puso en tela de juicio su sexualidad. Sin embargo, desde 2019, la Fiscalía había archivado la denuncia por injuria y calumnia que interpuso el exdirector de la Policía porque “cuestionar la orientación sexual, de ninguna manera, puede ser objeto de reproche penal”. Al procurador del caso no le quedó más remedio que retomar esos argumentos, lo que salvó a Gómez Bernal de una sanción mayor.

Desde enero de 2021, el abogado del general (r) Palomino, Isnardo Gómez, radicó un recurso con el que busca tumbar la sanción de 13 años. A la fecha no ha sido resuelto. Mientras el oficial retirado continúa peleando su inocencia llegó esta decisión, que en últimas favorece a su relato sobre la inexistencia de la “comunidad del anillo” y, en ella, la Procuraduría hasta lo reconoció como víctima del teniente coronel (r) Gómez Bernal. Solo que la justicia aún no reconoce que haya sido víctima de un complot, como él ha insistido durante años, sino, en palabras del Ministerio Público, de un “irrespeto”.