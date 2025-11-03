Ofrecen recompensa por información sobre intimidaciones a ministro Benedetti

El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de COP 1.000 millones por información sobre los responsables de las intimidaciones contra el ministro Armando Benedetti. Foto: Archivo Particular

Luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara el supuesto sobrevuelo de un dron cerca de su casa y la vigilancia de un carro desconocido en sitios aledaños a su vivienda, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa por información sobre los responsables de estas actividades, que fueron calificadas como “intimidaciones”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la recompensa será de COP 1.000 millones por información “veraz, precisa y oportuna información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias".

El jefe de la cartera de Defensa agregó en un mensaje de X que “la amenaza denunciada por el ministro Armando Benedetti está siendo atendida con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública.quien atenta contra un dirigente o lider, cualquiera que sea su ideología o posición politica, ataca directamente a nuestra democracia y Estado Social de Derecho. Eso no lo vamos a permitir”.

En otro mensaje en redes sociales, el ministro Benedetti señaló que ya puso la denuncia ante las autoridades contra dos sospechosos. “Es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia. Ahora me entero que cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo”.

Benedetti agregó que otras personas estuvieron tomando fotografías en la parte trasera de su casa. “En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las tres de la madrugada ni hace seguimientos en carro”, agregó el ministro.

