Olmedo López y Fiscalía se juegan hoy todo para destrabar colaboración en caso Ungrd

Este martes hay una nueva audiencia para tratar de cerrar un acuerdo entre el ente investigador y el exdirector de la Ungrd.
Foto: EFE/Fiscalía de Colombia - Fiscalía de Colombia
Olmedo de Jesús López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), guarda los mayores secretos de uno del peor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, su verdad no ha podido ver la luz ni llegar a los oídos de la justicia porque los acuerdos que ha intentado hacer con la Fiscalía para colaborar con la Fiscalía, a cambio de beneficios en su proceso, no terminan de cuajar. Este martes, el ente investigar y López se juegan, por tercera vez, la aprobación de un principio de...
Por Jhordan C. Rodríguez
Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación