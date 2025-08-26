No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Olmedo López y Fiscalía se juegan hoy todo para destrabar colaboración en caso Ungrd

En dos ocasiones, el ente investigador ha fracasado en el intento de que jueces aprueben la negociación que adelanta con el testigo clave en el caso por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La justicia ha criticado el trabajo del búnker y sus errores tiene en vilo varios procesos. Hoy la Fiscalía presenta otro documento.

Jhordan C. Rodríguez
26 de agosto de 2025 - 11:02 a. m.
Este martes hay una nueva audiencia para tratar de cerrar un acuerdo entre el ente investigador y el exdirector de la Ungrd.
Foto: EFE/Fiscalía de Colombia - Fiscalía de Colombia

Olmedo de Jesús López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), guarda los mayores secretos de uno del peor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, su verdad no ha podido ver la luz ni llegar a los oídos de la justicia porque los acuerdos que ha intentado hacer con la Fiscalía para colaborar con la Fiscalía, a cambio de beneficios en su proceso, no terminan de cuajar. Este martes, el ente investigar y López se juegan, por tercera vez, la aprobación de un principio de...

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
