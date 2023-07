Operación Jaque: 15 años de la mítica hazaña militar que liberó a 15 secuestrados

Portada del 3 de julio de 2008, anunciando la liberación de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt en la Operación Jaque. Foto: El Espectador

El 2 de julio de 2008, se llevó a cabo la Operación Jaque, una maniobra militar aplaudida a nivel nacional e internacional por la milimétrica ejecución y el resultado obtenido: 15 personas liberadas que estaban en poder de la ahora extinta guerrilla de las FARC. La hazaña, ocurrida cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa del Gobierno de Álvaro Uribe, cumple 15 años de su éxito.

Los detalles de la operación Jaque:

La operación militar fue ejecutada por 13 militares, algunos de ellos infiltrados en la otrora guerrilla, y otros que posteriormente crearon una ONG ficticia con la que pudieron montar la simulación de una misión humanitaria que les permitió llegar a la selva del Guaviare en un helicóptero militar MI-17 de fabricación rusa. No hubo disparos durante ni después del desarrollo de la Operación.

La planeación se hizo durante el segundo mandato de Uribe y fue cuestionada, porque usaron sin autorización el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El mismo Juan Manuel Santos dijo años después que los momentos más angustiantes para él, como ministro de Defensa, fueron los minutos de retraso para el despegue del helicóptero en medio de la operación. Según él, la operación estaba calculada para hacerse en 10 o 15 minutos.

Los liberados en la Operación Jaque:

Aunque la excandidata presidencia Ingrid Betancourt, secuestrada en febrero de 2022 mientras adelantaba su campaña a la Presidencia, fue la cara visible del éxito de la operación, junto a ella fueron liberados militares y policías. Por parte del Ejército, los liberados fueron el capitán Juan Carlos Bermeo, el cabo primero Amaón Flórez Pantoja y el sargento segundo Erasmo Romero Rodríguez, secuestrados en 1998 en Miraflores (Guaviare).

También, recuperaron la libertad el entonces subteniente Raimundo Malagón, a quien las FARC secuestraron en agosto de 1998, en Uribe (Meta). Asimismo, el sargento viceprimero José Ricardo Marulanda Valencia y los cabos primero José Miguel Arteaga y William Humberto Pérez Medina, secuestrados ese mismo año en El Billar (Caquetá).

Por parte de la Policía, recobraron la libertad el cabo Julio César Buitrago Cuesta, el subintendente Armando Castellanos Gaona, el teniente Vianey Javier Rodríguez Porras y el cabo John Jairo Durán Tuay. También fueron liberados tres ciudadanos estadounidenses: Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, contratistas del país norteamericano.

El cerebro de la Operación Jaque fue destituido del Ejército:

En septiembre de 2021, el coronel José Luis Esparza, uno de los militares que lideró la Operación Jaque, fue desvinculado del Ejército por orden del entonces ministro de Defensa, Diego Molano. En un acto administrativo, En un acto administrativo, Molano retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares a Esparza y a otros cuatro oficiales de alto rango: Elkin Jair Alfonso, Óscar Alexander Amado, Libardo Antonio Martín y Ricardo Augusto Salcedo. En ese momento, fuentes de la institución le dijeron a El Espectador que el Ejército había recibido mensajes anónimos que vincularían a Esparza con el Eln.

Esparza fue destituido en un momento importante de su carrera, ya que estaba a punto de ascender a general. En 2020 fue seleccionado para hacer el curso y aproximadamente en diciembre de 2021 alcanzaría uno de los mayores honores en la institución.

Para las elecciones presidenciales de 2022, Esparza decidió ser la fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt, quien era candidata por el Partido Verde Oxígeno. Ingrid Betancourt explicó que después de que se desligó de la Coalición Centro Esperanza, tuvo que concretar con mayor ímpetu quién sería su fórmula vicepresidencial para encarar la primera vuelta, certamen que tendrá lugar el próximo 29 de mayo. Pensó que no podía ser un político “porque se tuerce”. “Debía ser alguien con carácter”, señaló en ese momento.

“Siento que fue el destino. Yo tenía mi vida y de repente me llegó el secuestro. Quedé totalmente fuera de mi espacio durante seis años. Cuando él me libera, jugándose la vida por nosotros en una operación perfecta, necesité de un tiempo para volverme a armar. Cuando retomo el liderazgo político me doy cuenta que lo que a mí me pasó es la historia de muchos colombianos, entre ellos, la del coronel Esparza”, dijo Ingrid Betancourt cuando anunció a Esparza como su fórmula.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.