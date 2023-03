Orden de captura contra coronel del Caquetá por secuestro de policías en Los Pozos

Policías cuando fueron liberados en Los Pozos. EFE/Ministerio de defensa Foto: Ministerio Defensa Colombia/EFE - Ministerio Defensa Colombia

El juez 131 penal militar ordenó la captura del coronel Javier Castro, comandante de Policía en Caquetá, por omisión de apoyo a los 79 policías secuestrados por campesinos durante dos días en protestas contra la petrolera Esmerald Energy en San Vicente del Caguán. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía ya habían abierto indagaciones para verificar si la institución no les brindó apoyo ni refuerzos a los policías que fueron privados de su libertad. Estos hechos dejaron a un policía y un campesino muertos.

Según la justicia penal, el coronel Castro había sido citado a indagatoria, pero no asistió ni dio a conocer el motivo de su falta a la diligencia; por lo que el juez penal militar ordenó su captura con fines de indagatoria. Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, no se ha conocido si efectivamente se hizo la captura. Y según informó la Fiscalía Penal Militar y Policial, quién es el responsable de las decisiones correspondientes es el juzgado 181 de la policía con sede en Florencia (Caquetá).

Sobre lo anterior, el Ministerio Público había mencionado que la información publicada en medios de comunicación podría evidenciar que la Policía no brindó apoyo a sus agentes privados de la libertad, a pesar de las diversas comunicaciones radiales requiriéndolo. Los hechos se presentaron en la vereda Los Pozos de San Vicente del Caguán (Caquetá), cuando un grupo de manifestantes entraron en confrontación con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (antes llamado Esmad), reteniendo a los agentes.

Asimismo, el general Henry Sanabria, director de la Policía, dijo este jueves durante una entrevista a Noticias Caracol que, para posibilitar la liberación de los policías, los voceros de los manifestantes presionaron al ministro del Interior, Alfonso Prada, para que no usara la palabra “secuestro” en el acta de entrega. Según contó el general, los manifestantes le dijeron que si en el documento del protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no liberaban a los uniformados.

