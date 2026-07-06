Ordenan arresto del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por desacato a tutela

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habla sobre lo que hará en la recta final del gobierno Petro. Foto: Ministerio del Trabajo

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El Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por el desacato a las órdenes de una tutela que presentó la representante a la Cámara, Katherine Miranda. La congresista había solicitado información sobre varios asuntos relacionados con RTVC, pero consideró que no habían sido resueltos.

Por esa razón, recurrió a una tutela que salió a su favor y ordenó al Ministerio de Trabajo a contestarle a Miranda. Sin embargo, la cartera ministerial no lo hizo y, en consecuencia, el juzgado ordenó el arresto del ministro.

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