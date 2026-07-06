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Ordenan arresto del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por desacato a tutela

La decisión es del Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá que encontró que el Ministerio del Trabajo no cumplió con una tutela que había presentado la representante Katherine Miranda.

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Redacción Judicial
06 de julio de 2026 - 06:55 p. m.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habla sobre lo que hará en la recta final del gobierno Petro.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habla sobre lo que hará en la recta final del gobierno Petro.
Foto: Ministerio del Trabajo
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El Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por el desacato a las órdenes de una tutela que presentó la representante a la Cámara, Katherine Miranda. La congresista había solicitado información sobre varios asuntos relacionados con RTVC, pero consideró que no habían sido resueltos.

Por esa razón, recurrió a una tutela que salió a su favor y ordenó al Ministerio de Trabajo a contestarle a Miranda. Sin embargo, la cartera ministerial no lo hizo y, en consecuencia, el juzgado ordenó el arresto del ministro.

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Por Redacción Judicial

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AR181(8z0an)Hace 1 minuto
Que "belleza", así son todos estos funcionarios de este gobierno Petro, el mas corrupto, el mas inepto de la historia. Todas unas "bellezas" estos delincuentes
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