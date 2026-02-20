Ordenan dos días de arresto para interventor de Nueva Eps por desacato a tutela en Antioquia

Luis Óscar Galves fue posesionado por Angie Rodríguez, superintendente adhoc. Foto: DAPRE

El interventor de la Nueva Eps en Antioquia, Luis Oscar Galves Mateus, tendrá que pagar dos días de arresto como sanción por no haber atendido una orden de la justicia que lo obligaba a agilizar el cambio de un marcapasos de una mujer de 92 en Antioquia. De acuerdo con la nueva decisión, además de la privación de la libertad, él y otros funcionarios deberán pagar la sanción y atender a la mujer.

De acuerdo con la decisión del juzgado 20 penal de Medellín (Antioquia), a pesar de que se le había ordenado a la Nueva Eps la atención urgente a la mujer de 92 años para el cambio de su marcapasos, cuando se comprobó si se estaba cumpliendo la orden o no, la EPS guardó silencio.

Se lee en la decisión que al contactar a la familia de la mujer, supieron que la Nueva Eps no había acatado la orden y la adulta mayor seguí sin recibir tratamiento. Tampoco había recibido tratamiento por parte de un especialista y la EPS solo guardaba silencio.

Por esa razón, el juzgado encontró que Galves Mateus, como interventor de la Nueva Eps; Carlos Andrés Vasco Álvarez, gerente regional noroccidente de Salud de la EPS; y Ricardo Adolfo Echeverría, gerente regional de salud de la Nueva Eps, no se pronunciaron ante los requerimientos de la justicia y tendrán que pagar dos días de cárcel.

Sin embargo, en la decisión del juzgado se lee que este arresto podrá ser pagado como multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigentes, equivalentes a tres millones y medio de pesos. Para pagarlos, tendrán 15 días.

