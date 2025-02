“Organicen la puerta como estaba por mi seguridad”: Monsalve, testigo contra Uribe

Juan Guillermo Monsalve es el testigo clave contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Foto: Youtube

Las víctimas acreditadas en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno y fraude procesal, denunciaron un ataque dentro de la cárcel La Picota, en Bogotá, contra el testigo clave Juan Guillermo Monsalve, el pasado martes 25 de febrero. A través de una carta, señalaron que, alrededor de las 6:00 de la mañana, presuntos guardianes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) ingresaron a su celda, lo agredieron y sustrajeron unos medicamentos recetados a Monsalve por problemas cardíacos, luego de haber sufrido un infarto en la cárcel el pasado 14 de diciembre 2024.

En paralelo, el Inpec realizó una entrevista administrativa a Monsalve para aclarar los hechos de la requisa. “El día de hoy (25 de febrero) hubo un operativo como a las 08:30. Escucho que golpean la puerta y al momento que voy a abrirla la empujaron reventando la chapa y me pega en la mano el cabo Peña. A los 5 minutos ingresa el resto de funcionarios y hacen el operativo. Como revolcaron la habitación yo no encontraba los medicamentos que me tengo que tomar a las 09:00 am, pero al arreglar la habitación los encontré”, declaró Monsalve.

El informe dejó claro que al testigo se le preguntó si “¿desea usted poner alguna clase de denuncio?”. Monsalve contestó: “No, yo no soy de denuncios, pero si deseo que se me organice la puerta como estaba por mi seguridad”. La entrevista, firmada por las partes intervinientes, terminó a la 12:45 p.m.

La denuncia de las víctimas

La carta presentada por las víctimas en el caso Uribe señaló que los guardias “trastocaron y desordenaron toda la habitación buscando unas fotografías que fueron publicadas en medios de comunicación, hace aproximadamente dos años”. Miguel Ángel Del Río, abogado de Deyanira Gómez, expareja de Monsalve y víctima acreditada en el caso, calificó la acción como un acto intimidatorio contra el testigo, quien inició hoy 27 de febrero sus declaraciones en el juicio contra Uribe.

“El día de hoy, guardia del Inpec irrumpió de manera violenta en la celda del testigo Juan Monsalve golpeándolo, buscando documentos en su poder y llevándose medicamentos de su tratamiento médico un día antes de su declaración en el juicio contra Uribe. Eso se llama intimidación”, publicó el pasado martes Del Río en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Quién Juan Guillermo Monsalve?

Juan Guillermo Monsalve es hijo de Óscar Monsalve, exmayordomo de la hacienda Guacharacas, una finca que perteneció por años a la familia Uribe Vélez en Antioquia. En 2014, en un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda presentó un video en el que Monsalve aseguraba que el Bloque Metro de las Autodefensas se creó en esa hacienda y que él mismo presenció reuniones en los años 90 donde participaron Álvaro Uribe, su hermano Santiago, Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas, Santiago Gallón y John Jairo Franco, en las que se pactó la conformación del grupo paramilitar.

Monsalve ha afirmado que perteneció al Bloque Metro, aunque la condena en su contra no está relacionada con el paramilitarismo, y que, estando en prisión, contactó a Cepeda para dar su testimonio. La defensa de Uribe, por su parte, sostiene que el expresidente no visitaba la hacienda desde los años 80, que la vendieron en los 90 y que Monsalve nunca fue paramilitar, pues incluso el programa de Justicia y Paz rechazó su ingreso.

Cuando Cepeda presentó el testimonio en el Congreso, Uribe salió del Capitolio y fue al Palacio de Justicia a ampliar una denuncia por manipulación de testigos contra el senador. La Sala Penal de la Corte Suprema investigó el caso y, el 17 de febrero de 2018, determinó que no había pruebas contra Cepeda; en cambio, ordenó indagar a Uribe por presuntas presiones a testigos. Fue entonces cuando apareció el abogado Diego Cadena, quien, a través del recluso Enrique Pardo Hasche, contactó a Monsalve, al parecer, para que se retractara de sus señalamientos contra Uribe.

Monsalve declaró ante la Corte en febrero de 2018 que Pardo Hasche empezó a insinuarle que testificar contra Uribe no le traía beneficios y que tenía contactos para ayudarlo. Un día antes de que una magistrada auxiliar tomara su testimonio, Monsalve recibió la visita de Cadena, la cual grabó. Según la Sala de Instrucción del alto tribunal, esa reunión constituyó una de las presiones ejercidas en favor de Uribe. En su decisión de agosto de 2020, cuando ordenó la detención domiciliaria del expresidente, la Corte concluyó que Pardo Hasche fue el intermediario y que las gestiones de Cadena buscaban favorecer los intereses de Uribe y su familia.

Monsalve ha sostenido en declaraciones judiciales y entrevistas que intentó revelar los presuntos vínculos de los Uribe con el Bloque Metro desde que quiso ingresar a Justicia y Paz, pero no obtuvo respuesta. Solo cuando habló con Cepeda su testimonio tomó relevancia y, según él, desde entonces su vida quedó en peligro.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.