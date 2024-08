“Otoniel tendrá que demostrar cuándo hablé con él”, aseguró exalcalde de Tame

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitará al exalcalde de Tame, Alfredo Iván Guzmán Tafur, presentarse para rendir testimonio de los hechos que enmarca el caso 06 que aborda la Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) en el país.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP buscaría obtener el testimonio reservado de Guzmán Tafur para esclarecer los hechos que mencionó Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel” y que se investigan por el exterminio de la Unión Patriótica.

La JEP ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) notificar a Alfredo Iván Guzmán Tafur sobre su nueva obligación de comparecer ante la Jurisdicción para rendir su testimonio, es por eso que El Espectador se contactó con Alfredo Guzmán, quien además aseguró que se enteró que la JEP lo requiere a través de redes sociales.

¿Por qué cree que la Jurisdicción Especial para la Paz lo está citando?

Aún no me han citado, no me han notificado.Según lo que leí en redes sociales dicen que yo participé en el exterminio de la UP, que Otoniel me mencionó o algo así.

Yo he sido desplazado de aquí de Arauca, me mataron a mi papá, a mi hermano, entonces yo no sé de dónde se desprende eso.

¿Usted conoció a alias “Otoniel”?

No, yo no lo conozco. Eso me da tranquilidad porque él tendrá que demostrarme cuándo hablé con él o cómo fue. Yo no lo había escuchado a él nombrar ni que haya estado aquí en el departamento de Arauca. El que sí supe y escuché mencionar fue alias “El mellizo”.

¿Otoniel estaría mintiendo en las declaraciones ante la JEP?

Sí, es que eso ya me lo conozco. A mí ya me han procesado, alias “El mellizo” también declaró una vez contra mí,después como que no supo ni qué dijo. Ellos les escriben y después no tienen argumento. Pero bueno, yo manejo mi tranquilidad porque ese exterminio es de los años noventa ¿No? Yo fui alcalde de Tame en 2004-2007 es decir, eso ya había pasado.

¿Por qué entonces usted está en el radar de Dairo Antonio Úsuga?

Eso se me hace muy extraño, yo creo que eso es otra cosa, pero esperemos a ver qué es lo que me van a preguntar o qué es lo que pretende ese señor para ver si tiene cómo demostrarlo.

Yo creo que es algo político, porque sí tuve roces con gente pero yo con la UP no soy enemigo, incluso yo la primera vez que se vino a elecciones para la alcaldía y gobernación yo voté por el doctor Octavio Sarmiento. Yo me acuerdo que yo voté por él.

¿Qué piensa de volver a la cárcel, le daría miedo?

Claro, pero si toca, toca. Lo importante es que le demuestren a uno lo contrario.

La Unión Patriótica (UP) es un partido político que nació en 1985 en medio de los diálogos de paz de Uribe en el departamento del Meta, entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur.

Más de 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP fueron victimizados desde 1984 según la Fiscalía General de la Nación y por este macro caso que adelanta la JEP fue citado el exalcalde Alfredo Guzmán, quien hoy tiene 70 años y vive en una finca en Tame con su familia, donde asegura que tiene cuatro equinos.

Su labor diaria, según le aseguró al periódico es arreglar vías con una máquina más conocida como pajarita, vende propiedades y trabaja en sus tierras, pero también repitió en varias ocasiones durante la entrevista, que ha sido perseguido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes, según la opinión de Guzmán Tafur Arauca es como Venezuela, ese grupo armado tiene control político y económico.

Hasta el momento, el exfuncionario no ha obtenido ninguna asesoría ni acompañamiento por parte del partido político al que pertenece, Centro Democrático.Sin embargo, Tafur aseguró que fue Álvaro Uribe Vélez quien lo apoyó cuando decidió ser alcalde del municipio de Tame “en cuestiones de seguridad”.

Las posiciones del expresidente Uribe y más cuando yo estuve de alcalde, él me apoyó mucho, se le hizo una arremetida a unos aficionados de los paras y eso solucionó un problema porque querían coger el pueblo por su cuenta y no podíamos aceptar eso” Alfredo Iván Guzmán, exalcalde de Tame.

Por su parte, la Sala de Reconocimiento a raíz del análisis de la información que recibieron por parte del excabecilla del Clan del Gofo, solicitará la práctica de testimonio reservado del señor Alfredo Iván Guzmán Tafur.

