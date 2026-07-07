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Otro lunar de la paz total: los impactos de dar estatus político a las disidencias de Farc

Las críticas a la política de paz total dejaron por fuera al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, en pleno empalme con el gobierno entrante. Expertos coinciden en que fue una decisión descuidada y que impactó no solo al Acuerdo de Paz, sino a las comunidades que enfrentan las consecuencias del fortalecimiento de los grupos armados ilegales.

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Redacción Judicial y Redacción Política
08 de julio de 2026 - 02:01 a. m.
El Consejo de Estado suspendió, de manera provisional, la resolución que le dio luz verde a la instalación de la negociación con la Segunda Marquetalia.
El Consejo de Estado suspendió, de manera provisional, la resolución que le dio luz verde a la instalación de la negociación con la Segunda Marquetalia.
Foto: Raúl Arboleda - AFP

La salida del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, a pocas semanas del cambio de gobierno, volvió a poner sobre la mesa un debate que ha sido uno de los tantos lunares de la paz total, que hoy por hoy enfrenta balances críticos por sus resultados. La carta de renuncia llegó al despacho del presidente Gustavo Petro, luego de que él mismo la solicitara, y apenas unas horas después de que Cuervo señalara en una rueda de prensa los desaciertos de esa política. Pero, sobre todo, el ministro saliente se desmarcó de una de las decisiones más...

Por Redacción Judicial

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