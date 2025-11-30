Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Pacto de no agresión y una mesa de paz: la estrategia de “Calarcá” para fortalecer su poder

Más allá del escándalo por una presunta red de corrupción que toca a altos funcionarios del gobierno Petro, uno de los efectos más profundo del entramado es que, mientras algunos uniformados y agentes de inteligencia al parecer facilitaban información, logística y protección para la movilización de la disidencia, ese grupo armado aprovechó ese pacto de no agresión para fortalecer y expandir su control territorial.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
30 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
'Calarcá' (centro), junto a dos miembros del Bloque Jorge Briceño del EMBF en los llanos del Yarí.
'Calarcá' (centro), junto a dos miembros del Bloque Jorge Briceño del EMBF en los llanos del Yarí.
Foto: Julián Ríos Monroy

El reciente escándalo revelado por Noticias Caracol de una presunta red de corrupción que vincula a un general del Ejército y a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con supuestos nexos con la disidencia de alias “Calarcá” dejó entrever la fragilidad de la paz total y las dudas que deja la credibilidad de una mesa de negociación que habría sido utilizada por ese grupo armado para expandirse y fortalecerse.

Más allá de las posibles fallas que quedaron al descubierto en términos de seguridad e inteligencia, el...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Calarcá Córdoba

Alias Calarcá

Paz total

Corrupción

Diálogos de paz

Gobierno Gustavo Petro

Ejército Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia

Juan Miguel Huertas

Wilmar Mejía

Disidencias de las Farc

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.