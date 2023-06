Padre de niños rescatados en la selva denuncia estar bajo amenaza de disidencias

Manuel Ranoque, padre de los cuatro niños rescatados en la selva del Guaviare, denunció ante los medios de comunicación que está bajo amenaza de las disidencias de las Farc, específicamente del Frente Carolina Ramírez.

Se trata de un frente guerrillero que opera en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, el cual, según Ranoque, lo estaría buscando. “Tengo amenazas. Para ellos yo soy un objetivo. Yo me conozco toda la región”, mencionó.

Y siguió con su denuncia pública: “Yo sé que esas personas descaradas pueden comenzar a presionar y eso nunca lo voy a permitir. Ellos lo único que quieren es el interés económico y mientas uno no se acoja a lo que ellos digan, uno es un enemigo”.

Según Ranoque, en su poder están audios en los que disidencias de las Farc lo amenazarían con buscarlo y que, incluso, le van a mandar personas directamente a Bogotá, mientras está al tanto de la recuperación de sus cuatro hijos en el Hospital Militar de la capital.

#Atención El papá de los niños rescatados en la selva amazónica, Manuel Miller, denuncia que las disidencias de las FARC lo tienen amenazado. "Porque ellos lo único que quieren es el interés económico y mientrás uno no se acoja, es un enemigo", dice Miller. pic.twitter.com/pT2cu2AMX8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 11, 2023

A renglón seguido, Ranoque señaló que no era fácil hablar con los niños, pues fueron 40 días en los que no durmieron ni se alimentaron bien. “Dios me los tiene para grandes cosas. Ellos mismos darán sus declaraciones y ustedes mismos lo sabrán. Yo no les puedo sumar, ni restar”, explicó.

No obstante, Ranoque reveló que Magdalena Mucutuy, la madre de los niños y ocupante de la avioneta, sobrevivió durante cuatro días al siniestro aéreo. “Antes de morir la mamá les dice, tal vez: ‘váyanse, que ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá’”, concluyó.

Por ahora, la información oficial sobre el estado de salud de los niños la entregó el mayor general Carlos Rincón Arango, quien aseguró que estarán hospitalizados de dos a tres semanas, y que no les encontraron síntomas que puedan comprometer su vida. Sobrevivieron a un accidente aéreo y a 40 días en la selva profunda entre Guaviare y Caquetá.

