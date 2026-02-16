Padre se llevó a su hijo a Francia y no regresó: la madre libra una batalla judicial

El padre del menor notificó al gobierno francés que retornarán en julio a Colombia. Foto: iStock

Desde hace nueve meses, Laura Posada no le da un beso de buenas noches a su hijo. Tampoco ha podido leerle cuentos antes de dormir. No ha vuelto a escuchar sus chistes, ni su risa, que lo convierte en el niño más feliz del mundo, como ella lo describe. Desde hace nueve meses, Laura se acuesta imaginando el regreso de su hijo desde Francia, país al que se lo llevó Mario Sucerquia, su padre, con la ilusión de conocer la nieve y con la promesa de retornar. A pesar de que revocó el permiso con el que su niño salió de Colombia, no ha regresado...