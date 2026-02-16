Logo El Espectador
Judicial
Padre se llevó a su hijo a Francia y no regresó: la madre libra una batalla judicial

Laura Posada es una madre colombiana que lucha por recuperar a su hijo de cuatro años que salió del país hace nueve meses. El padre se lo llevó a Francia, bajo un permiso de notaría, con la ilusión de conocer la nieve, pero no regresaron. Laura revocó el permiso que le permitía estar en ese país y emprendió una batalla judicial internacional para que su niño vuelva a casa.

Paulina Mesa Loaiza
16 de febrero de 2026 - 12:58 a. m.
El padre del menor notificó al gobierno francés que retornarán en julio a Colombia.
Foto: iStock

Desde hace nueve meses, Laura Posada no le da un beso de buenas noches a su hijo. Tampoco ha podido leerle cuentos antes de dormir. No ha vuelto a escuchar sus chistes, ni su risa, que lo convierte en el niño más feliz del mundo, como ella lo describe. Desde hace nueve meses, Laura se acuesta imaginando el regreso de su hijo desde Francia, país al que se lo llevó Mario Sucerquia, su padre, con la ilusión de conocer la nieve y con la promesa de retornar. A pesar de que revocó el permiso con el que su niño salió de Colombia, no ha regresado...

