Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Padres del soldado Víctor Hugo Yepes claman al Gobierno por su liberación

El 14 de noviembre de 2025, el soldado Víctor Hugo Yepes fue secuestrado en zona rural de Balboa (Cauca), tras un combate entre el Ejército y las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Iván Mordisco”. Desde entonces, su familia ha exigido al Estado acciones concretas que permitan que regrese a casa, pero aun sin resultados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Valentina Gutiérrez Restrepo
01 de enero de 2026 - 11:26 p. m.
El soldado Víctor Hugo Yepes es oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús, ubicado a media hora de Valledupar (Cesar).
El soldado Víctor Hugo Yepes es oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús, ubicado a media hora de Valledupar (Cesar).
Foto: Archivo Particular

“Hijo, pídele fuerza a Dios. Aférrate a la oración en todo momento para resistir. La voluntad de Dios es todo en la vida y, por esa voluntad, vas a regresar sano y salvo a casa”. Ese es el mensaje que le envió su padre al soldado Víctor Hugo Yepes García, de 21 años, secuestrado el 14 de noviembre de 2025 por las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco”. Tras 46 días de cautiverio, el 29 de diciembre de 2025, sus padres, Hugo Yepes y Lenis García, lideraron un plantón frente a la Gobernación del Cesar, exigiendo la ayuda...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

PremiumEE

Ejército

Soldados

Disidencias de las Farc

Iván Mordisco

Balboa

Cauca

Secuestro

Seguridad

Orden público

Conflicto

 

micorriza(d243q)Hace 19 minutos
¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamientos?¿Lawfare con la calladita ?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?¿ fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? ¿compra de votos?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.