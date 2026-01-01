Padres del soldado Víctor Hugo Yepes claman al Gobierno por su liberación

El soldado Víctor Hugo Yepes es oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús, ubicado a media hora de Valledupar (Cesar). Foto: Archivo Particular

“Hijo, pídele fuerza a Dios. Aférrate a la oración en todo momento para resistir. La voluntad de Dios es todo en la vida y, por esa voluntad, vas a regresar sano y salvo a casa”. Ese es el mensaje que le envió su padre al soldado Víctor Hugo Yepes García, de 21 años, secuestrado el 14 de noviembre de 2025 por las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco”. Tras 46 días de cautiverio, el 29 de diciembre de 2025, sus padres, Hugo Yepes y Lenis García, lideraron un plantón frente a la Gobernación del Cesar, exigiendo la ayuda...