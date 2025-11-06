Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Palacio de Justicia: el laberinto de un expediente que lleva 40 años en la impunidad

El 6 y 7 de noviembre de 1985 la guerra arrasó con la sede de la justicia colombiana. Cuatro décadas después el país sigue debatiendo cómo nombrar lo que ocurrió y quién debe responder. Entre la política, la impunidad y el silencio, la memoria del Palacio aún busca su lugar en la historia.

Redacción Judicial
06 de noviembre de 2025 - 11:00 a. m.
La guerra pudo más que la justicia. El asalto y la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, condensaron la fractura del Estado colombiano.
La guerra pudo más que la justicia. El asalto y la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, condensaron la fractura del Estado colombiano.
Foto: Mauricio Alvarado

El 6 y 7 de noviembre de 1985 la guerra arrasó con la sede de la justicia colombiana. Cuatro décadas después el país sigue debatiendo nombrar lo que ocurrió y quién debe responder. Entre la política, la impunidad y el silencio, la memoria del Palacio aún busca su lugar en la historia.

Más de esta serie

01
Palacio de Justicia: el laberinto de un expediente que lleva 40 años en la impunidadLeer artículo
02
El “Mural” de Ricardo Silva: el holocausto del Palacio de Justicia cara por caraLeer artículo
03
Cuarenta años del holocausto del Palacio de Justicia: la tragedia del magistrado Manuel Gaona CruzLeer artículo
04
Las imprecisiones del presidente Petro sobre el Palacio de Justicia que indignaron a las víctimasLeer artículo
05
“La toma del Palacio de Justicia tuvo un impacto profundo sobre la justicia”Leer artículo
06
Cuarenta años del holocausto: una guía para entender qué pasó en el Palacio de JusticiaLeer artículo
07
Cuatro historias que mantienen viva la memoria del Palacio de Justicia Leer artículo

La guerra pudo más que la justicia. El asalto y la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, condensaron la fractura del Estado colombiano. El M-19 irrumpió con armas, tomó rehenes y buscó juzgar al presidente Belisario Betancur. El...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Palacio de Justicia

Holocausto del Palacio de Justicia

Cuarenta años del Palacio de Justicia

Toma Palacio de Justicia

M-19

Gustavo Petro y Palacio de Justicia

Gustavo Petro

Justicia en el Palacio de Justicia

Impunidad en el Palacio de Justicia

Alfonso Plazas Vega

Jesús Armando Arias Cabrales

Belisario Betancur

Manuel Gaona

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.