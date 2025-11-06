Palacio de Justicia: el laberinto de un expediente que lleva 40 años en la impunidad

La guerra pudo más que la justicia. El asalto y la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, condensaron la fractura del Estado colombiano. Foto: Mauricio Alvarado

El 6 y 7 de noviembre de 1985 la guerra arrasó con la sede de la justicia colombiana. Cuatro décadas después el país sigue debatiendo nombrar lo que ocurrió y quién debe responder. Entre la política, la impunidad y el silencio, la memoria del Palacio aún busca su lugar en la historia.

La guerra pudo más que la justicia. El asalto y la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, condensaron la fractura del Estado colombiano. El M-19 irrumpió con armas, tomó rehenes y buscó juzgar al presidente Belisario Betancur. El...