Palacio de Justicia: las voces de los hijos de magistrados que siguen reclamando verdad

Yesid Reyes (Primero), Helena Urán Bidegain y Carlos Medellín Becerra —hijos de los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Carlos Horacio Urán y Carlos Medellín Forero, respectivamente—. Foto: Archivo Particular

Este 6 y 7 de noviembre se cumplen cuatro décadas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuando 35 integrantes del M-19 irrumpieron en el edifico en el centro de Bogotá y a pocos metros de la Casa de Nariño. En conversación con El Espectador, Helena Urán Bidegain, Yesid Reyes Alvarado y Carlos Medellín Becerra —hijos de los magistrados Carlos Horacio Urán, Alfonso Reyes Echandía y Carlos Medellín Forero— revivieron los recuerdos de ese ataque y de la posterior operación militar. Los familiares enfatizaron sobre los vacíos que...