Judicial
Palacio de Justicia: las voces de los hijos de magistrados que siguen reclamando verdad

Tras 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, Helena Urán Bidegain, Yesid Reyes Alvarado y Carlos Medellín Becerra, hijos de magistrados asesinados, hablaron sobre los escasos avance del expediente, los vacíos que aún persisten en el relato y las revictimizaciones, que consideran, ha cometido el presidente Gustavo Petro.

Redacción Judicial
07 de noviembre de 2025 - 12:50 a. m.
Yesid Reyes (Primero), Helena Urán Bidegain y Carlos Medellín Becerra —hijos de los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Carlos Horacio Urán y Carlos Medellín Forero, respectivamente—.
Foto: Archivo Particular

Este 6 y 7 de noviembre se cumplen cuatro décadas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuando 35 integrantes del M-19 irrumpieron en el edifico en el centro de Bogotá y a pocos metros de la Casa de Nariño. En conversación con El Espectador, Helena Urán Bidegain, Yesid Reyes Alvarado y Carlos Medellín Becerra —hijos de los magistrados Carlos Horacio Urán, Alfonso Reyes Echandía y Carlos Medellín Forero— revivieron los recuerdos de ese ataque y de la posterior operación militar. Los familiares enfatizaron sobre los vacíos que...

