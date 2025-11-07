Logo El Espectador
Judicial
Palacio de Justicia: los homenajes a 40 años de memoria sin reparación ni verdad plenas

El centro de Bogotá fue escenario de una serie de eventos conmemorativos, al cumplirse cuatro décadas del holocausto del Palacio de Justicia. Frente a los discursos de los presidentes de las altas cortes invitando al país a reflexionar sobre lo sucedido, la consigna de los familiares de las víctimas fue clara: no dejarán de luchar hasta que la verdad sea completa y permita el hallazgo de los desaparecidos.

Gustavo Montes Arias y Paulina Mesa Loaiza
08 de noviembre de 2025 - 03:01 a. m.
El centro de Bogotá fue escenario de una serie de eventos conmemorativos, al cumplirse cuatro décadas del holocausto del Palacio de Justicia.
Foto: Óscar Pérez

A las 9:00 de la mañana del viernes 7 de noviembre, el sol en el centro de Bogotá parecía inundarlo todo. Las palomas volaban hacia el costado norte de la Plaza de Bolívar, tejiendo con sus alas una red que cubría la fachada del reconstruido edificio del Palacio de Justicia. Cuarenta años atrás, a la misma hora, aún se estaban extinguiendo las últimas llamas del fuego que ardió durante al menos 28 horas en el corazón de la justicia colombiana, por la toma y retoma del edificio en el que funcionaban el Consejo de Estado y la Corte Suprema.

El...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
