Palacio de Justicia: razones por las que el M-19 no respondió por el holocausto

La toma y retoma al Palacio de Justicia por el M-19 y el Ejército se produjo el 6 y 7 de noviembre de 1985. Foto: Archivo El Espectador.

Tras 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, la mala sombra de la impunidad sigue sembrada sobre los expedientes. El M-19, que encendió la mecha de lo ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, no ha respondido por su responsabilidad. ¿La razón? El indulto a algunos de sus miembros, tras las negociaciones de paz de 1989, borró de tajo la posibilidad de que entregaran la verdad y le puso sello a lo que víctimas y juristas llamaron un “pacto de silencio”. Tampoco el Estado colombiano, pese a una condena internacional por su...