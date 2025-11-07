Palacio de Justicia: razones por las que el M-19 no respondió por el holocausto

La toma y retoma al Palacio de Justicia por el M-19 y el Ejército se produjo el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Foto: Archivo El Espectador.
Tras 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, la mala sombra de la impunidad sigue sembrada sobre los expedientes. El M-19, que encendió la mecha de lo ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, no ha respondido por su responsabilidad. ¿La razón? El indulto a algunos de sus miembros, tras las negociaciones de paz de 1989, borró de tajo la posibilidad de que entregaran la verdad y le puso sello a lo que víctimas y juristas llamaron un “pacto de silencio”. Tampoco el Estado colombiano, pese a una condena internacional por su...
Por Gustavo Montes Arias
Por Gustavo Montes Arias
