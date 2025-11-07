Logo El Espectador
Judicial
Palacio de Justicia: razones por las que el M-19 no respondió por el holocausto

Una negociación de paz entre el Estado y la guerrilla, un acuerdo fracturado por traiciones de ambas partes y un indulto que borró de tajo la responsabilidad judicial, hacen parte del escenario de impunidad sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia. Un hecho que hoy, tras 40 años de sucedido, sigue sin ser esclarecido completamente por el Estado.

Gustavo Montes Arias
07 de noviembre de 2025 - 09:34 p. m.
La toma y retoma al Palacio de Justicia por el M-19 y el Ejército se produjo el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Tras 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, la mala sombra de la impunidad sigue sembrada sobre los expedientes. El M-19, que encendió la mecha de lo ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, no ha respondido por su responsabilidad. ¿La razón? El indulto a algunos de sus miembros, tras las negociaciones de paz de 1989, borró de tajo la posibilidad de que entregaran la verdad y le puso sello a lo que víctimas y juristas llamaron un “pacto de silencio”. Tampoco el Estado colombiano, pese a una condena internacional por su...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Romeo Dolorosa(earx4)Hace 40 minutos
La impunidad que recae sobre el M-19 es histórica. Todo comenzó gracias a su absurda idea de juzgar al presidente. La salvaje retoma de los militares ha recibido toda la carga de culpabilidad del holocausto. El M-19 es tan responsable como el Ejército. No se laven las manos. Fue un acto terrorista la toma del Palacio. El magistrado Gaona fue asesinado a sangre fría por el M-19.
