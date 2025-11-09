Palacio de Justicia: una tumba equivocada, dos familias y 31 años de búsqueda

Durante más de 30 años, Pilar Navarrete buscó a su esposo, mientras que Gabriel Andrade visitaba una tumba en Barranquilla en la que no estaban los restos de su padre. Foto: Óscar Pérez

A las afueras de la Catedral Primada, en Bogotá, Pilar Navarrete y Gabriel Andrade se dieron un abrazo aplazado muchos años. Sus vidas se cruzaron por los horrores cometidos por la guerrilla del M-19 y las Fuerzas Militares durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Pilar es la esposa de Héctor Jaime Beltrán, quien trabajaba en el restaurante del Palacio y terminó desaparecido. Sus restos fueron entregados erróneamente a otra familia, a la de Gabriel Andrade. Durante 31 años, su familia visitó la tumba...