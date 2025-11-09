Logo El Espectador
Palacio de Justicia: una tumba equivocada, dos familias y 31 años de búsqueda

Durante más de 30 años, Pilar Navarrete buscó a su esposo, mientras que Gabriel Andrade lloraba una tumba en Barranquilla en la que no estaban los restos de su padre. Sus historias cruzadas encarnan los graves errores que ha cometido la justicia en las últimas cuatro décadas en el esclarecimiento fallido de los hechos del holocausto.

Paulina Mesa Loaiza y Gustavo Montes Arias
09 de noviembre de 2025 - 03:00 a. m.
Foto: Óscar Pérez

A las afueras de la Catedral Primada, en Bogotá, Pilar Navarrete y Gabriel Andrade se dieron un abrazo aplazado muchos años. Sus vidas se cruzaron por los horrores cometidos por la guerrilla del M-19 y las Fuerzas Militares durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Pilar es la esposa de Héctor Jaime Beltrán, quien trabajaba en el restaurante del Palacio y terminó desaparecido. Sus restos fueron entregados erróneamente a otra familia, a la de Gabriel Andrade. Durante 31 años, su familia visitó la tumba...

