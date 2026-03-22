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Paramilitarismo en Colombia: la historia que desmiente que tenga una cuna en Antioquia

Las declaraciones del candidato Iván Cepeda, quien señaló a Antioquia como “la cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, reabren un espinoso debate. Este texto propone un ejercicio de memoria para entender mejor esas lecturas que, como sostienen expertos, simplifican el fenómeno y pueden ocultar responsabilidades políticas.

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Redacción Judicial
22 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
El paramilitarismo surgió como una forma de acción contrainsurgente, pero también como un mecanismo de control territorial y social.
El paramilitarismo surgió como una forma de acción contrainsurgente, pero también como un mecanismo de control territorial y social.
Foto: Ilusr

El paramilitarismo en Colombia no puede entenderse como un fenómeno localizado en una región específica ni como una respuesta aislada a la insurgencia. Su origen está ligado a una compleja confluencia de intereses políticos, económicos y sociales en medio de contextos de violencia generalizada. Tal como lo señaló la Comisión de la Verdad en 2022, no se trata únicamente de una estructura armada, sino de “un entramado de intereses y alianzas asociado a proyectos económicos, sociales y políticos”. En ese sentido, el paramilitarismo surgió como...

Por Redacción Judicial

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