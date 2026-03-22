Paramilitarismo en Colombia: la historia que desmiente que tenga una cuna en Antioquia

El paramilitarismo surgió como una forma de acción contrainsurgente, pero también como un mecanismo de control territorial y social. Foto: Ilusr

El paramilitarismo en Colombia no puede entenderse como un fenómeno localizado en una región específica ni como una respuesta aislada a la insurgencia. Su origen está ligado a una compleja confluencia de intereses políticos, económicos y sociales en medio de contextos de violencia generalizada. Tal como lo señaló la Comisión de la Verdad en 2022, no se trata únicamente de una estructura armada, sino de “un entramado de intereses y alianzas asociado a proyectos económicos, sociales y políticos”. En ese sentido, el paramilitarismo surgió como...