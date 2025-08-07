No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Paz, justicia y poder: los frentes abiertos de cara al último año del gobierno Petro

A un año de dejar la Casa de Nariño, Gustavo Petro enfrenta el peso de sus promesas: una paz total resquebrajada por el poder creciente de los grupos armados, una justicia aún atrapada en la congestión y una tensión latente con los órganos de control y la Rama Judicial que pone en controversia los límites presidenciales.

Redacción Judicial
08 de agosto de 2025 - 12:07 a. m.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el presidente Gustavo Petro lideraron esta semana una reunión sobre la ley de sometimiento en la Casa de Nariño.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el presidente Gustavo Petro lideraron esta semana una reunión sobre la ley de sometimiento en la Casa de Nariño.
Foto: Presidencia

Empezó oficialmente el último año del gobierno de Gustavo Petro y, en materia de justicia y paz, los restos están en el orden del día. El panorama es un rompecabezas difícil de encajar: hay al menos 15 focos de conflicto activos en el país, según la Defensoría del Pueblo; la puesta en marcha de una reforma a la justicia que promete descongestionar el sistema; y los constantes desencuentros entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, que terminan en fuertes críticas y cuestionamientos que han puesto a temblar la separación de poderes y principios...

Por Redacción Judicial

ART RT(16144)Hace 29 minutos
Un Petro gobierno mitómano, racista, misógino, anti derechos, sin ejecución y corrupto. Seguirá dedicado a las cortinas de humo, generar crisis y siempre culpar a otro, para desviar la atención.
enriqueparra1978(84821)Hace 58 minutos
El bloqueo de la derecha lo está pagando el pueblo, que no ha podido tener las inversiones que se necesitan para su avance social y económico. Los poderosos y ricos de Colombia están perdiendo el control del gobierno y de los contratos del Estado. Colombia se expresará con libertad en el 2026 y triunfará sobre una derecha desorientada y en caos. Una grupo de mentirosos que niegan el crecimiento del país y las obras de justicia social del gobierno potencia mundial de la vida.
Edgard Lopez(56726)Hace 1 hora
pueden ustedes creer que este HH PP, quien en realidad es un wevon de talla mayor, sugiere enseñar lenguas indigenas como segundas lenguas en colombia..... Yo había visto wevonadas grandes pero nunca una como esta. No se dará cuenta que el es un cero a la izquierda en el ámbito internacional porque se dedico a ser guerrillo chimbo y no a estudiar y aprender ingles, por eso lo ven como un ignorante a donde va..... los comentarios son.... bastante pobres .....
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 22 minutos
    Respete ignorante. Aprenda a interpretar. Una lección de hermenéutica le sentaría muy bien
