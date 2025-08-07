Paz, justicia y poder: los frentes abiertos de cara al último año del gobierno Petro

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el presidente Gustavo Petro lideraron esta semana una reunión sobre la ley de sometimiento en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

Empezó oficialmente el último año del gobierno de Gustavo Petro y, en materia de justicia y paz, los restos están en el orden del día. El panorama es un rompecabezas difícil de encajar: hay al menos 15 focos de conflicto activos en el país, según la Defensoría del Pueblo; la puesta en marcha de una reforma a la justicia que promete descongestionar el sistema; y los constantes desencuentros entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, que terminan en fuertes críticas y cuestionamientos que han puesto a temblar la separación de poderes y principios...