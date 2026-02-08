La historia del prepensionado que cambió las reglas para miles de trabajadores en Colombia

Claudio Mauricio Peña Hoyos, demandante ante la Corte Suprema de Justicia para la protección de prepensionados.
Foto: Camilo Suárez
A los 59 años, Claudio Mauricio Peña Hoyos quedó sin trabajo, con dos hijas en la universidad, una esposa enferma y la sensación de que todo lo construido durante más de dos década de trabajo se le derrumbaba de un día para otro. Lo despidieron cuando estaba a menos de tres años de pensionarse y cuando encontrar empleo se traduce en portazos en la cara solamente por la edad. Durante meses manejó un carro para sobrevivir, redujo su vida a lo mínimo y vivió con el miedo constante de no poder sostener a su familia ni tener la vejez digna por la...
Por Jhordan C. Rodríguez
Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación