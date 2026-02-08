Logo El Espectador
Judicial
La historia del prepensionado que cambió las reglas para miles de trabajadores en Colombia

A Claudio Mauricio Peña Hoyos lo despidieron a los 59 años de edad y a tres para pensionarse. Tenía dos hijas en la universidad y su esposa estaba enferma. Convencido de que vivía una injusticia, recurrió a los estrados judiciales. Nueve años después, la Corte Suprema de Justicia convirtió su drama personal en un precedente que protege a miles de trabajadores del país.

Jhordan C. Rodríguez
08 de febrero de 2026 - 01:16 p. m.
Claudio Mauricio Peña Hoyos, demandante ante la Corte Suprema de Justicia para la protección de prepensionados.
Foto: Camilo Suárez

A los 59 años, Claudio Mauricio Peña Hoyos quedó sin trabajo, con dos hijas en la universidad, una esposa enferma y la sensación de que todo lo construido durante más de dos década de trabajo se le derrumbaba de un día para otro. Lo despidieron cuando estaba a menos de tres años de pensionarse y cuando encontrar empleo se traduce en portazos en la cara solamente por la edad. Durante meses manejó un carro para sobrevivir, redujo su vida a lo mínimo y vivió con el miedo constante de no poder sostener a su familia ni tener la vejez digna por la...

