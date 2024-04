Periodista Alfredo Serrano pide protección por amenaza que sería de Santiago Uribe

Alfredo Serrano Zabala (derecha) y Santiago Uribe Vélez (izquierda). Foto: Archivo

El periodista Alfredo Serrano denunció en la Fiscalía que Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo amenazó, al parecer, por una publicación que se conoció el pasado 13 de marzo sobre otro familiar de los Uribe Vélez con supuestos vínculos con el narcotráfico.

El artículo de prensa, titulado Alias El Travieso, el narcotraficante oculto, hermano mayor de Álvaro Uribe, cuenta la historia de Luis Gonzalo Uribe, quien murió, al parecer, cuando volaba un avión lleno de cocaína con destino a Estados Unidos. El periodista Serrano explicó que luego de publicar su historia recibió una llamada de Santiago Uribe Vélez.

En esa conversación, Uribe quería aclararle a Serrano que su nota tenía una imprecisión: que Luis Gonzalo Uribe no era su hermano, sino un hijo de su abuelo, Luis Uribe. Esa llamada duró 44 segundos, dice el propio periodista, y ocurrió el 26 de marzo. Serrano le explicó que él no tenía nada que hablar ni con él ni con nadie de su familia.

En seguida, Santiago Uribe le siguió enviando mensajes a su Whatsapp sobre Luis Gonzalo Uribe y un documento en el que precisó que, para él, la publicación tenía otros errores. Ante el rechazo de Serrano de hablar sobre el artículo, Uribe le pregunta: “¿Usted odia?”. El periodista le contesta: “Para nada señor, solo evito a gente peligrosa como son ustedes”.

“Está equivocado. No nos conoce. Nos calumnia y difama con odio y sevicia”, responde Uribe Vélez. Luego de la primera llamada y el cruce de estos mensajes, el 28 de marzo Serrano explicó a Caracol Radio que encontró un mensaje de voz de Santiago Uribe Vélez. “Seguramente llega por accidente a mi teléfono”, aclaró el periodista.

Al parecer, Uribe Vélez estaba hablando con una mujer a quien le explicó que había llamado al periodista Alfredo Serrano. “Que no sea una amenaza de muerte, no quiero recibir nada de ustedes (sic). Lo mato para que vea que no es una amenaza de muerte”, se escucha en el audio que Serrano ya le entregó a la Fiscalía.

Santiago Uribe Vélez está procesado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir por su presunto vínculo con los 12 apóstoles, un grupo paramilitar que operó en los años 90 en Antioquia y se le atribuyen cerca de 400 asesinatos. La Fiscalía lo acusó en 2016 y, pese a que la etapa de juicio ya terminó, todavía no se sabe cuándo se conocerá el fallo.

Según el expediente en su contra, el ente investigador lo señala de haber participado en el crimen de Camilo Barrientos, un conductor asesinado el 24 de febrero de 1994 por supuestamente hacerle favores a los grupos subversivos que delinquían en esa subregión de Antioquia.

