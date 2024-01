Periodistas de Noticias Caracol denuncian que exmilitar las acosa hace varios meses

Se trata de las presentadoras Alejandra Murgas, Lucía Fernanda Yánez y Katrina Melguizovski, quienes denuncian que el exmilitar Alfredo Navas Alvis las acosa constantemente e incluso se para a las afueras del canal de televisión para intimidarlas. Foto: Tomada del Instagram de Alejandra Murgas

Las periodistas Alejandra Murgas, Lucía Fernanda Yánez y Katrina Melguizovsk denunciaron en Noticias Caracol que son víctimas de acoso por parte de un exmilitar que estuvo 20 años en el Ejército y llegó al grado de sargento viceprimero. Se trata de Alfredo Navas Alvis, quien según las denuncias, incluso se para a las afueras del canal de televisión para intimidarlas.

Lea también: Secuestro del registrador: la primera hipótesis y grupos que podrían estar detrás

La denuncia de Murgas relata que todo empezó a principios de agosto, con una carta que parecía inofensiva. Luego con los días aumentaron los escritos y empezaron los regalos, desde chocolates, flores y peluches. Pero, ante la negativa del personal de seguridad de recibir esos detalles, el remitente comenzó a frecuentar las afueras de las instalaciones del canal.

“Básicamente estoy por cumplir cinco meses desde que este señor ha estado siguiéndome y acosándome, porque para mí es un evidente acoso desde el momento en el que yo tengo que cambiar mi rutina. Ya no puedo salir por la entrada normal, no tengo tranquilidad a la hora de llegar. Viajé a un cubrimiento que tenía en Barranquilla de eliminatorias y allá llegó a uno de los puntos de transmisión a la Plaza de la Paz, por supuesto hubo un altercado porque trató de seguirme hasta el vehículo donde yo me movilizaba”, explica la periodista.

Lea: Recompensa de $30 millones: esto se sabe del secuestro del registrador Murillo en Chocó

Estos hechos fueron denunciados por la presentadora, pero no pasaron 24 horas cuando fue archivada. Luego reactivaron la denuncia por constreñimiento y a la audiencia no se presentó el fiscal. “Por supuesto, no he visto desde el punto de vista de las autoridades un respaldo como el que uno espera que tengan las mujeres en un caso de estos en el que se sienten expuestas”, expresó la periodista.

Pero estos hechos han trascendido también a otras presentadoras de Noticias Caracol, como Lucía Fernanda Yánez, que para fin de año estuvo en Bogotá y fue abordada por el señor Navas afuera del canal. En los últimos días, la reportera Katrina Melguizovski registró en video como este hombre la siguió en Transmilenio durante su trayecto al canal.

“Este hombre estaba sentado al lado mío, prácticamente recostado encima de mí, con sus piernas pegadas a las mías. Me bajé en una estación de Transmilenio, él se bajó también, ahí cuando sentí que me estaba siguiendo, cuando llegué a Caracol, a la Suba, efectivamente el señor me venía siguiendo nuevamente. Creo que esto es importante visibilizarlo porque las mujeres tenemos derecho a andar y caminar, ya sea que estemos arregladas o no, y no recibir opiniones que no hemos pedido como acoso en la calle”, comenta la reportera Melguizovski.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.