Periodistas que investigaron operación militar en Putumayo denuncian señalamientos

Desde candidatos presidenciales hasta jefes de prensa y comunicadores, han criticado a través de sus redes sociales la investigación conjunta que hicieron Cambio, Voragine y El Espectador sobre la operación militar en Putumayo que dejó 11 personas muertas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En una misiva de cinco páginas remitida a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), los seis reporteros de Voragine, Cambio y El Espectador que hicieron de la investigación de la operación militar que se llevó a cabo en la vereda El Remanso, Puerto Leguízamo en Putumayo que dejó 11 personas muertas, han recibido una serie de hostigamientos a través de redes sociales.

Los señalamientos llegaron por cuenta de una investigación en conjunto que realizaron los reporteros en la que dejaron en evidencia las posibles irregularidades que se llevaron a cabo en el marco de la operación militar -del pasado 28 de marzo- que estaba dirigida a alias Bruno y Managua, presuntos miembros del frente 48 de las disidencias de las Farc que delinquen en esa zona del país. El reporte inicial del Ejército fue 11 personas sin vida y al menos cinco lesionados. No obstante, la comunidad ha dicho que se trataría de una operación irregular puesto que en el lugar había civiles en medio de un bazar.

Aunque las autoridades han dicho que la operación militar fue legítima, las investigaciones de los seis reporteros dan cuenta de irregularidades que hoy están en manos de la Fiscalía y la Procuraduría. Si bien serán las encargadas de esclarecer lo ocurrido, una serie de críticas han llovido tras la investigación. La primera llegó por cuenta del candidato presidencial Enrique Gómez, quien aseguró que algunos medios de comunicación “han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país. El contexto con el que presentan la noticia es claramente parcializado y el ministro Molano debe mantenerse y presentar sus expedientes”, explicó el aspirante a llegar a la Casa de Nariño días atrás a través de su cuenta oficial de Twitter.

Al señalamiento de Gómez se sumó la publicación Laura Medina Ruiz, jefe de prensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez quien cuestionó puntualmente a Alfredo Molano, periodista de la Revista Cambio y columnista de este diario. “Estuve en un debate el domingo pasado con @AlfredoMolanoJi, muy beligerante y defensor a ultranza del Pacto Histórico y sus oscuras andanzas. No me sorprende en nada su reportaje, no le inquietó tanta plata, tanto whisky, no contó de bazares cocaleros anteriores, en fin”, resaltó también en su cuenta personal de Twitter.

Del mismo modo, la periodista Vicky Dávila, directora de la Revista Semana, a través de la misma red social, señaló: “A algunos periodistas de izquierda no les gusta contar si no la versión que se acomoda a su ideología. En el caso de Putumayo, llegan con el prejuicio número 1: el Ejército es el enemigo y el violador de la ley. Por eso hay que condenarlo de entrada. Las ‘Farc’ son víctimas”.

Por la misma línea se mostró el activista del uribismo Ernesto Yamhure, quien ha señalado abiertamente al reportero gráfico de El Espectador Mauricio Alvarado de ser quien “acompañó a alias Simona el día que esa delincuente vandalizó Revista Semana”. Otros usuarios en redes sociales también han señalado peligrosamente a nuestro reportero gráfico de ser “guerrillero”. En otro trino, un usuario también señaló a la comunicadora Valentina Parada, de Colombia+20 de El Espectador, de ser “periodista vendida al chavismo, amiga de alias Simona”. El director del medio Vorágine, José Guarnizo, también ha sido fuertemente estigmatizado y tildado de “narcoperiodista”.

Con estos antecedentes, los periodistas alertaron de manera formal sobre los hostigamientos en su contra. “Los periodistas expresamos nuestra preocupación por los ataques personales que hemos recibido desde el día que dimos a conocer lo ocurrido el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, departamento de Putumayo, Colombia, donde tras una operación militar resultaron once personas muertas y varios heridos”, es lo que reposa en el documento.

Los comunicadores señalaron en la misiva que desde el momento en que se conocieron las tres publicaciones y dos videos en El Espectador, Cambio Colombia y Vorágine, han sido víctimas de manifestaciones de odio, señalamientos peligrosos en redes sociales y medios de comunicación, y lo que llama su atención es “el tono” que utilizan. “Dejamos constancia de la preocupación que nos embarga por nuestra seguridad personal y por las garantías necesarias para la realización de nuestro oficio”, dijeron los reporteros.

Los comunicadores recurrieron ante la Flip y el Comité para la Protección de los Periodistas buscando un respaldo en su labor. El documento que allegaron consigan más de 20 trinos de personalidades públicas que, a su juicio, atentan no solo contra su integridad sino que pone en entredicho la labor adelantada en Putumayo. Piden garantías de protección para continuar ejerciendo su labor periodística sobre este tema.

Carta completa aquí:

