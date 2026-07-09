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Pese a sentencia, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, salió del país con autorización de JEP

Según explicó ese Tribunal de Paz a El Espectador, si bien los comparecientes están cumpliendo un régimen, pueden solicitar salidas del país que deben ser revisadas y gestionadas, en este caso, por la Sección de Reconocimiento. Su regreso a Colombia está previsto para el próximo 14 de julio.

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Redacción Judicial
09 de julio de 2026 - 05:58 p. m.
Rodrigo Londoño, firmante de paz y presidente del Partido Comunes.
Rodrigo Londoño, firmante de paz y presidente del Partido Comunes.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, viajó a España y tendrá que regresar a Colombia el próximo 14 de julio. Un documento conocido por Caracol Radio señaló que, por autorización de la JEP, Londoño salió del país para atender una invitación de la organización Izquierda Unida en su papel de presidente del partido Comunes.

“Por medio de la presente carta es para nosotros un honor invitarle a participar en el Seminario sobre trabajo entre Europa y la Comunidad de países andinos que la Secretaría de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida organiza en Madrid”, se lee en la carta firmada por Francisco Pérez Esteban, responsable de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida Federal.

En ese contexto, la JEP, a través de la Sección de Reconocimiento, autorizó la salida del compareciente hacia España. “Autorícese la solicitud de salida del país al compareciente Rodrigo Londoño con destino a la ciudad de Madrid, España, del 22 de junio al 11 de julio de 2026”, se lee en el documento publicado por Caracol. Y agrega: “Prevéngase al compareciente que conforme a lo dispuesto por la SRVR debe asistir de manera virtual a la diligencia programada el 24 de junio de 2025, así como que deberá presentarse personalmente ante la Secretaría Jurídica a más tardar el 14 de julio de 2026”.

La JEP le aclaró a El Espectador que “los comparecientes están cumpliendo un régimen, pero pueden pedir salidas del país, que son revisadas y gestionadas en este caso por la Sección de Reconocimiento. La solicitud de Rodrigo Londoño proviene de la Federación de partidos de Izquierda de España, Izquierda Unida. Se trata de una actividad sobre el trabajo entre Europa y la comunidad de países andinos”. Así las cosas, Londoño deberá estar en Colombia antes del 15 de agosto, que es el día que empezará a ejecutarse la sentencia de la JEP que quedó en firme la semana pasada.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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AR181(8z0an)Hace 31 minutos
JEP = IMPUNIDAD QUE ACABEN CON ESA BURLA LLAMADA JEP, NO SIRVE SINO PARA DARLES LIBERTAD A TODOS ESOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD.
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