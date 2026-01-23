Petro anuncia que Colombia dejará de usar indicadores de la ONU sobre producción de coca

En su último reporte, publicado en octubre de 2024, la UNODC señaló que Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas de coca y que la producción potencial de cocaína pura creció un 53 % entre 2022 y 2023, cifras que Petro ha calificado de falsas. Foto: María Camila Morales López

El presidente Gustavo Petro anunció que el Colombia dejará de utilizar la metodología de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir el número de cultivos de uso ilícito en Colombia, una decisión que pone en vilo el contrato de monitoreo que esa entidad mantiene con el país desde hace 27 años y que expiró en diciembre pasado.

El pronunciamiento lo hizo el mandatario el jueves 22 de enero a través de su cuenta en X, donde calificó como “pésimamente construido” el indicador de potencial de producción de cocaína utilizado por la UNODC y aseguró que el Gobierno nacional no volverá a usarlo. Petro ha sostenido durante meses que las cifras de Naciones Unidas no reflejan la realidad del país y distorsionan los avances en la lucha contra los cultivos ilícitos.

El indicador de potencial de produccion de cocaína ha sido pesimamente construido por la UNDOC, desde hace lustros, dado el oscuro método estadístico utilizado, el gobierno nacional no lo volverá usar.



En su mensaje, el jefe de Estado afirmó que Colombia ha entregado a la DEA estudios elaborados con distintas metodologías, incluida la de la UNODC, y que, según esos análisis, la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca se habría reducido a cero. Petro también atribuyó a esos indicadores internacionales decisiones como la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos y su inclusión en la denominada Lista Clinton en octubre de 2025.

Como alternativa a los indicadores de la ONU, Petro ha defendido el Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía Nacional, basado en observación satelital permanente. En el último Consejo de Ministros, el presidente ordenó al director de la Policía, el general William Rincón, divulgar mensualmente los reportes sobre cultivos de coca. Según esos datos, hasta agosto pasado, se registraban 262.179 hectáreas sembradas, una cifra que el Gobierno asegura es un 15 % inferior a la reportada por la ONU.

