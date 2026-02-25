Petro confirma extradición de “Mono Gerly” desde España y pide investigar nexos en Colombia Foto: Archivo P

En la mañana de este miércoles, 25 de febrero, el presidente Gustavo Petro confirmó a través de su cuenta en X la extradición desde España a Colombia de alias “Mono Gerly”, a quien señaló de pertenecer a la llamada Junta del narcotráfico.

“Se ha logrado la extradición al país desde España del señor Gerly Sánchez Villamizar quien opera hoy como miembro de la Junta del narcotráfico. Espero una profunda investigación de sus nexos y actividades en Colombia”, se lee en el mensaje que publicó el mandatario junto con la carta del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en la que confirman la extradición.

En la comunicación de la Embajada española se detalla que el Consejo de Ministros, en su reunión del 17 de febrero de este año, acordaron la entrega en extradición de Gerly Sánchez Villamizar a las autoridades de Colombia. “El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Embajada de la República de Colombia en esta capital el testimonio de su más alta consideración”, agregó.

Los choques entre Petro y Fiscalía por alias “Mono Gerly”

Sobre este caso hubo fuertes choques entre la Presidencia y Fiscalía el pasado mes de diciembre de 2025 cuando el mandatario señaló que el ente investigador estaría entorpeciendo el proceso de extradición. Sin embargo, la entidad, en cabeza de la fiscal Luz Adriana Camargo, le respondió al presidente asegurando que se estaban haciendo todos los trámites formales para traer al país al “Mono Gerly”.

En ese momento, Petro comparó el caso con el de alias “Pitufo”. “El fracaso del caso “Pitufo” al que denuncié públicamente, es que la nueva fiscal buscó con la prensa procesar al gobierno y a mi, que lo había denunciado, con una investigación que abrió solo con hechos después del 2023, la policía judicial le ayudó en eso (…) Yo no terné a la fiscal general para esas cosas, otra de mis ingenuidades; en vez de llamadas a de la Espriella, debería investigar lo peor de la criminalidad”, dijo Petro.

Y agregó sobre el caso de “Mono Gerly”. “Gerly Sánchez Villamizar está ingresado en la prisión de Soto del Real, a la espera de ejecutar la extradición que está tramitando Interpol. En este momento todavía no he podido localizar a nadie en las oficinas de interpol para conocer fechas o datos más concretos”, escribió el mandatario.

Por su parte, la Fiscalía explicó, en respuesta al presidente Petro, que el proceso de extradición se estaba adelantando por las vías legales y diplomáticas. Sin omisiones ni dilaciones. “El pasado 28 de noviembre la Fiscalía, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, elevó solicitud formal de extradición del ciudadano Gerly Sánchez Villamizar, conocido como ‘Mono Gerly’, señalado articulador de una red de lavado de activos al servicio del ELN”, se lee en el mensaje de la Fiscalía.

¿Quién es alias “Mono Gerly”?

Gerly Sánchez Villamiza, alias “Mono Gerly”, era presunto integrante del Eln y era buscado por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Según la Policía Nacional, este hombre pertenecía al Frente de Guerra Oriental, una estructura con presencia en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Las investigaciones comenzaron luego de que las autoridades identificaran que alias Mono Gerly habría hecho parte del grupo desde 2004.

“Mono Gerly”, dicen las autoridades, se movía dentro del grupo armado como tercer líder del Comando Central. Su función era el blanqueo de capitales (lavado de dinero).

