La política de paz de Petro gira hacia la ofensiva mientras en el Congreso se estanca la ley de sometimiento Foto: Viviana Velásquez Bello

El presidente Gustavo Petro le dio un giro a la tuerca de su estrategia de paz y seguridad. En contraste con su narrativa de paz total, el mandatario ha adelantado en menos de año y medio alrededor de 13 bombardeos que desmarcaron su posición de mantenerse en las vías del diálogo. En una suerte de medida desesperada frente al acelerado crecimiento de los grupos armados y la presión de la Fuerza Pública para recuperar su capacidad territorial, el mandatario dejó a un lado su discurso y optó por implementar una ofensiva militar. Mientras tanto,...