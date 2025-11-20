Logo El Espectador
Petro gira hacia la ofensiva mientras en el Congreso se estanca la ley de sometimiento

Hace poco menos de un mes se radicó la ponencia con la que el gobierno Petro busca darle piso jurídico a su apuesta de paz total. Sin embargo, el ambiente es cada vez más convulso en medio de bombardeos y la intensificación del conflicto. A eso se le suman los reparos y vacíos que han alertado las altas cortes y hasta organismos internacionales. ¿Qué suerte le queda a la ley de sometimiento?

Redacción Judicial y Paulina Mesa Loaiza
20 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Foto: Viviana Velásquez Bello

El presidente Gustavo Petro le dio un giro a la tuerca de su estrategia de paz y seguridad. En contraste con su narrativa de paz total, el mandatario ha adelantado en menos de año y medio alrededor de 13 bombardeos que desmarcaron su posición de mantenerse en las vías del diálogo. En una suerte de medida desesperada frente al acelerado crecimiento de los grupos armados y la presión de la Fuerza Pública para recuperar su capacidad territorial, el mandatario dejó a un lado su discurso y optó por implementar una ofensiva militar. Mientras tanto,...

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
