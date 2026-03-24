Petro habló de posibles causas de accidente aéreo de la FAC en Puerto Leguízamo (Putumayo)

El jefe de Estado lideró el consejo de ministros en el que, dentro de otras cosas, habló del accidente aéreo. Foto: Captura de pantalla

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En la noche de este martes 24 de marzo, el presidente Gustavo Petro lideró el consejo de ministros en el cual se refirió a temas relacionados con las Fuerzas Militares, incluyendo la modernización de sus capacidades y detalles sobre el accidente aéreo en Puerto Leguízamo (Putumayo). Según el primer mandatario, las Fuerzas Militares están al menos 50% de sus capacidades y, aseguró, haber dado la orden de cambiar los aviones Hércules hace más de un año.

Antes de entrar en materia, el jefe de Estado, el ministro de Defensa y altos mandos militares rindieron un homenaje y ya con todos los ministros rindieron un minuto de silencio por los 69 uniformado que murieron en el accidente aéreo.

Durante el avance de la reunión, el primer mandatario expuso que las Fuerzas Militares han ido perdiendo capacidades. “La capacidad de las Fuerzas Armadas es el 45 por ciento de lo que deberíamos tener. No es de este gobierno la responsabilidad. Llevamos 15 años de deterioro“, aseguró Petro en la reunión.

Asimismo, el presidente habló sobre la antigüedad del avión Hércules. “Veo que aquí hay una cadena de fallas, no es una sola. La primera es, en qué estaban: salvando al pueblo de otra nación, que no nos agradece (Estados Unidos), yo estoy en la Ofac. ¿Por qué nos regalaron un avión con 43 años de antigüedad?“, sostuvo el jefe de Estado.

Asimismo, el primer mandatario manifestó que “entre más vieja la máquina, más mantenimiento costoso necesita. Nos sale más costoso que el avión nuevo y esto no era un bombardeo, si fuera uno se usa de vez en cuando este era un avión de transporte permanente de tropas, su vida útil es menor que el de bombardeo, se usa más. Por obvia razón, no debía ser comprada”.

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