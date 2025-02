Petro ordenó devolver el dinero entregado por Papá Pitufo, dice director de la UNP

El presidente Gustavo Petro ha señalado que su campaña por poco fue infiltrada por alias "Papá Pitufo", pero que esa financiación, supuestamente, se detuvo a tiempo. Foto: Archivo

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez, aseguró que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido también como el zar del contrabando, intentó ingresar $500 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según manifestó Rodríguez en un comunicado de prensa, Papá Pitufo estuvo presente en un evento de la campaña de Petro organizado por Armando Bendetti.

En el documento, el director de la UNP se refiere a que a la campaña estuvieron a punto de entrar $500 millones que habrían sido entregados por Papá Pitufo, pero que tan pronto como se enteró Gustavo Petro, entonces candidato presidencial, ordenó que le fueran regresados. Dicha tarea fue encomendada por Augusto Rodríguez al español Xavier Vendrell, asesor de campaña y amigo de vieja data de Petro. El mismo Vendrell, según el director de la UNP, aseguró “había visto a alias Pitufo en un evento masivo de colombianos que se realizó en España, en el mes de enero de ese mismo año (2022); agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti”.

El director de la UNP se refirió al artículo publicado por la revista Cambio en el que se menciona que una persona acompañó a Xavier Vendrell a una mansión en Guaymaral para recibir $500 millones y que se habría quedado con $50 millones de ese mismo dinero. Esa persona, según Rodríguez, es “Néstor Daniel García Colorado, quien no era militante del Pacto Histórico como describió la periodista, sino del partido Alianza Verde”. El director de la Unidad dijo también que “el otro nombre que no fue mencionado en el artículo de la Revista Cambio fue el del español Ramón Devesa González, quien de extraña manera resultó grabando el video que le habíamos solicitado tomar a Xavier Vendrell al momento de devolver los $500 millones”.

Augusto Rodríguez asegura que le pidió directamente a Vendrell que “el video debería ser producto de una cámara escondida para que Papa Pitufo no se enterara que se estaba construyendo esa evidencia”. Según el director de la UNP, el plan era que “Vendrell debería ser filmado en el momento de empacar en una caja el dinero a retornar, y acompañar con la cámara todo el recorrido hasta la mansión de Guaymaral, en donde se bajaría del vehículo y el camarógrafo acompañante continuaría la grabación, resguardado dentro del automotor, hasta registrarlo entrando a la casa con la caja de dinero y luego saliendo sin ella”.

Aun así, dice Rodríguez, “Devesa, era una persona que se hizo notoria por querer sacar provecho económico de toda situación. Me causó molestia el enterarme de que Ramón Devesa había sido quien realizó la filmación”. Incluso, asegura el alto funcionario, que “cuando Vendrell se me presentó a informarme que ya había hecho la devolución de la plata, le exigí el video, pero me dijo que no lo tenía, puesto que Devesa se había quedado con la filmación. Busque a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia. Así, que renuncie a esta exigencia”.

El video que al parecer se hizo no fue lo que le había pedido Rodríguez a Vendrell, sino que “tanto Papá Pitufo como las otras dos personas estaban siendo conscientes de que eran filmadas, su aprobación era evidente”.

Rodríguez dijo que le generó inquietud un viaje de Xavier Vendrell a España, para la supuesta consecución del dinero para devolverle a Papá Pitufo, “podría haber sido una estrategia para reanudar la operación”, manifestó el director de la UNP en el comunicado de prensa. Sin embargo, Rodríguez resalta que “Gustavo Petro se enteró de los acercamientos de Diego Marín al entorno cuando le informé al comienzo de la precampaña en el Valle del Cauca y durante la campaña, cuando el señor Xavier Vendrell recibió $500 millones, que tuvo que devolver por orden del mismo Petro”. Además, que el hoy jefe de Estado fue enfático durante la campaña “en rechazar cualquier intento de permitir filtración de dineros ilegales o provenientes de la mafia o de burlar la normatividad”.

El director de la UNP también se refirió al consejo de ministros transmitido por televisión la semana pasada, en la que varios ministros y altos funcionarios mostraron su descontento con la presencia de Armando Bendetti en un cargo tan cercano al presidente Petro. Rodríguez dijo que antes de que llegara el jefe de Estado al encuentro, él y Gustavo Bolívar salieron por un café y se encontraron a Bendetti reunido con Vendrell en la Casa de Nariño. Incluso, fue tomada una foto que sería del momento que señala Rodríguez.

Durante el consejo de ministros, Rodríguez dijo que “el señor Benedetti, no ha sido condenado en nada, pero no significa que como tal, como lo hizo en la campaña, termina generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar”.

Por esos señalamientos, Benedetti denunció al director de la UNP y dijo que “no tenía prueba alguna de la supuesta relación con Papá Pitufo, por lo que habría incurrido en un abuso de autoridad”. Agregó que con lo dicho por Rodríguez en el consejo de ministros “no solo admite haber cometidos delitos, sino que hace imputaciones deshonrosas y delictivas en mi contra, y cuestiona a la H. Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en torno a las decisiones en la que ha garantizado mi derecho a la libertad”.

