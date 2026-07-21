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Petro señala al Clan del Golfo por asesinato del periodista y líder social Jader Durango

Según la información preliminar del caso, el homicidio habría ocurrido el pasado 18 de julio en la vía entre las veredas La Sierpe y Murmullo, zona rural de Tierralta (Córdoba). A través de su cuenta en X, el mandatario se refirió al hecho violento.

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Redacción Judicial
21 de julio de 2026 - 03:58 p. m.
Según la información preliminar del caso, el homicidio habría ocurrido el pasado 18 de julio en la vía entre las veredas La Sierpe y Murmullo, zona rural de Tierralta (Córdoba).
Según la información preliminar del caso, el homicidio habría ocurrido el pasado 18 de julio en la vía entre las veredas La Sierpe y Murmullo, zona rural de Tierralta (Córdoba).
Foto: Tomada de Redes S
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El presidente Gustavo Petro señaló al Clan del Golfo como responsables del asesinato del periodista comunitario y líder social, Jader Durango, en zona rural de Tierralta (Córdoba). Según la información preliminar, el homicidio habría ocurrido el pasado 18 de julio. En su cuenta en X, el mandatario señaló el posible nacimiento del narco paramilitarismo en esa tierra.

“Jader Durango Petro, asesinado por el clan del golfo en Tierra Alta, Córdoba. Periodista y educador, líder social, en la mafia italiana llamaban a eso vendetta. Veremos renacer el narcoparamilitarismo en Córdoba o Córdoba debe seguir el camino de la reforma agraria que construí”, se lee.

Durango era un líder comunitario, comunicador, locutor e integrante del colectivo de comunicación CASUP. Según Indepaz, era reconocido por su labor de formación de jóvenes y por su trabajo comunitario en el corregimiento de Batata, municipio de Tierralta, Córdoba.

Según la información que se tiene hasta el momento, su cuerpo fue hallado sobre la vía que conduce al sector de La Sierpe y la vereda Murmullo. El líder social presentaba múltiples heridas que le causaron la muerte.

La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana que incluye a Tierralta como un municipio en alto riesgo por la presencia y disputa de actores armados ilegales.

“La riqueza ambiental y minera del territorio, así como su cercanía al Nudo de Paramillo, incrementan su importancia estratégica. Estas dinámicas han generado afectaciones a comunidades campesinas e indígenas, incluyendo desplazamientos, pérdida de medios de vida y presión sobre sus territorios”, se lee en los informes.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció sobre el asesinato del líder social. “Lamentamos el asesinato de Jader Durango, periodista comunitario, locutor, líder social y promotor de procesos juveniles en Tierralta, Córdoba. Según información preliminar, fue asesinado el pasado 18 de julio en una zona rural del municipio”, se lee en su publicación en X.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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conrado urrego(xybxp)Hace 1 minuto
Silencio,por cada líder.
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