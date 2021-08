Piden asistencia jurídica urgente para exmilitares colombianos detenidos en Haití

“Es urgente la asistencia jurídica y la defensa técnica de los 18 colombianos detenidos en Haití, para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales y principalmente al debido proceso y al derecho de defensa que, hasta este momento, les están siendo desconocidos”. Esas fueron las declaraciones que entregó en las últimas horas el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, con relación a los 18 antiguos miembros del Ejército colombianos que son señalados de participar en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, perpetrado el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe.

El defensor Camargo pidió también asistencia médica permanente ya que algunos mostraron signos de cansancio; pérdida de peso; muñecas enrojecidas y con arañazos debido al roce con el metal de las esposas. “Tenemos que agradecer especialmente a la Organización de Estados Americanos, OEA, porque gracias a su intermediación fue posible la visita a los detenidos; y pedimos su acompañamiento en el seguimiento de la situación de los colombianos, para que, en caso de que sean trasladados a una celda, se les brinden condiciones de seguridad a su vida e integridad física”, dijo Camargo.

Según informó la Defensoría, los exmilitares desde que fueron detenidos no les han permitido hablar con un abogado, ni han sido presentados frente a las autoridades judiciales. El organismo liderado por Camargo también señaló que aunque han sido interrogados en múltiples oportunidades por la policía haitiana y el FBI, no han contado con el acompañamiento de un abogado. El informe presentado por la Defensoría advierte que los supuestos mercenarios colombianos no cuentan con antibióticos; varios tenían puntos de sutura en sus cabezas que, según manifestaron, se los pusieron cuando llegaron y pasados más de 20 días no se los han retirado.

“Por otro lado, se sabe que están completamente aislados; los 18 están recluidos en un mismo espacio: un corredor con un baño contiguo, que tiene unas medidas aproximadas de 6 metros de largo por 2 metros de ancho. Este es un lugar donde no entra luz del sol, así que no han tenido acceso a luz solar durante la detención. Duermen en el piso, les ofrecen dos comidas en el día, el agua para tomar es racionada porque les entregan un recipiente de 20 litros de agua diarios para los 18 detenidos colombianos y dos haitianos. No cuentan con una batería sanitaria adecuada: hay solo una letrina para hacer sus necesidades, que incluso estuvo dañada por dos días. Sí les permiten bañarse todos los días”, dice el informe de la Defensoría.

Debido a que no les han permitido hablar con sus familiares, la Defensoría logró que las autoridades haitianas autorizaran que escribieran cartas, las cuales fueron entregadas por el Defensor Camargo este lunes en Bogotá. En los últimos días, la vicepresidente y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, exhortó al Gobierno de Haití a cumplir los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y brindar garantías a los 18 colombianos detenidos en ese país. A través de una carta, enviada al embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, Ramírez manifestó su preocupación tras la visita realizada por la Misión Consular colombiana, que evidenció irregularidades en la detención y asistencia a los colombianos, presuntamente vinculados con el asesinato de Moïse.

La canciller expresó en la misiva que “me valgo de esta oportunidad para solicitar a su gobierno que cumpla a cabalidad con el artículo 5 de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, permitiendo que los funcionarios colombianos ejerzan las funciones allí contempladas para la debida prestación de asistencia a nuestros connacionales, así como el respeto y garantía por el derecho que tiene toda persona detenida de contar con la asesoría legal que le permita ejercer plenamente su derecho a la defensa y gozar de las garantías del debido proceso”, sostuvo Ramírez.

Este lunes la portavoz del asesinado presidente, Marie-Michelle Verrier, informó que 44 personas han sido detenidas, entre ellas 12 policías. “Estos 12 policías son : William Moïse, Osmann Pierre Léandre, Jean Laguel Civil, Ronald Guerrier, Alphonse Sadrac, Jean Arly, Delica Phanec, Frantz Louis, Laurent Jude, Ernest Germain, François Rony, Cleantis Louissaint. Entre estos últimos, algunos fueron detenidos por no haber cumplido con sus responsabilidades. Otros están siendo detenidos por su implicación directa en el caso”, dijo la funcionaria presidencial.