Piden investigar a jueza que habría hecho sentencia con IA en caso de abuso sexual

Aunque hay al menos cinco proyectos de ley para regular la IA en Colombia, ninguna se enfoca en su papel en la justicia. Foto: Getty Images

Desde la presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se compulsaron copias a la Comisión Seccional de Bogotá para que investigue disciplinariamente a la jueza 21 penal de Bogotá por presunto uso indebido de la inteligencia artificial para proferir condena en un caso por abuso sexual. La decisión ya fue anulada.

Según las denuncias del hecho, lo aparentemente hecho por la jueza ocurrió en un caso de abuso sexual contra una mujer en condición de discapacidad a mediados de 2013 en una vivienda del occidente de Bogotá. El fallo emitido por la jueza 21, aparentemente, se habría soportado en “argumentos abiertamente contrarios a derecho”, según la Comisión de Disciplina Judicial.

Al encontrar las presuntas irregularidades en la decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá anuló la decisión condenatoria el pasado 2 de diciembre. Dentro de los argumentos de esa instancia se encontró que hubo "serios vacíos e irregularidades en la argumentación de la jueza, algunas de ellas falsas o inexistentes a la luz de la realidad jurídica y normativa".

El Tribunal Superior además encontró citas jurisprudenciales inexistentes de la Corte Suprema de Justicia, otras de autores y publicaciones igualmente falsas, así como citas textuales de providencias que nunca tuvieron relación. Por esa razón, esa instancia concluyó que la jueza no solo “inobservó la manera como debe utilizarse la inteligencia artificial, sino que pudo haber sustituido sus deberes de supervisión respecto del contenido de la sentencia, delegado todo en la herramienta tecnológica de modo irresponsable”.

Dijo la justicia que por esas acciones de la jueza, “se habría vulnerado el deber de motivación que rige la actividad jurisdiccional y, con ello, el derecho al debido proceso de la persona señalada como agresor en el proceso penal”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló que es su deber revisar la presunta conducta irregular de la funcionaria. Por eso, además de la compulsa a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, el presidente de la Comisión Nacional, Mauricio Rodríguez Tamayo, hizo un llamado a los jueces de la República para que sean rigurosos en sus decisiones y “hagan uso adecuado de las herramientas tecnológicas, ajustándose a la jurisprudencia y directrices que en tal sentido han emitido las altas cortes y el Consejo Superior de la Judicatura”.

