Pistas del atentado en Cali apuntarían al frente Manuel Cepeda de las disidencias

Según información de inteligencia, alias "Sebastián Martínez" es el hombre que dirige el frente urbano Manuel Cepeda Vargas, de las disidencias de "Iván Mordisco". Foto: Archivo Particular

Más de 70 civiles heridos y siete muertos, millonarios daños materiales, una estela de dolor, angustia y preocupación fueron el resultado del atentado perpetrado por las disidencias de las Farc, el pasado 21 de agosto en Cali. Hombres de la estructura comandada por alias “Iván Mordisco” instalaron un camión cargado con explosivos cerca a la Base Aérea Marco Fidel Sárez, en la capital de Valle del Cauca, que explotó hacia las 2:50 de la tarde.

Seis personas murieron en el lugar de los hechos, incluyendo a una mujer embarazada y un joven de 17...