Pistas del atentado en Cali apuntarían al frente Manuel Cepeda de las disidencias

Información de agencias de inteligencia indica que detrás del atentado ocurrido el pasado 21 de agosto no solo estaría la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de “Iván Mordisco”, sino también el Frente Manuel Cepeda Vargas. Un hombre conocido como alias “Sebastián Martínez”, al frente de esa organización, está en la mira de las autoridades por presuntamente ser ficha clave del ataque terrorista.

Gustavo Montes Arias
02 de septiembre de 2025 - 02:37 p. m.
Según información de inteligencia, alias "Sebastián Martínez" es el hombre que dirige el frente urbano Manuel Cepeda Vargas, de las disidencias de "Iván Mordisco".
Foto: Archivo Particular

Más de 70 civiles heridos y siete muertos, millonarios daños materiales, una estela de dolor, angustia y preocupación fueron el resultado del atentado perpetrado por las disidencias de las Farc, el pasado 21 de agosto en Cali. Hombres de la estructura comandada por alias “Iván Mordisco” instalaron un camión cargado con explosivos cerca a la Base Aérea Marco Fidel Sárez, en la capital de Valle del Cauca, que explotó hacia las 2:50 de la tarde.

Seis personas murieron en el lugar de los hechos, incluyendo a una mujer embarazada y un joven de 17...

Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 4 minutos
Los narcoterroristas al servicio del narcocriminal "Mordisco" deben ser sometidos y desarticulados sin contemplación alguna. Llama la atención que ahora algunos estén resaltando el nombre de una estructura delictiva autodenominada "Manuel Cepeda", al parecer para intentar enlodar la imagen de un ser humano decente e intachable como, Iván Cepeda. Los colombianos y colombianas no deben caer en este presumible juego sucio.
