El Espectador le explica el por qué están atentando en contra de la Policía

Un policía sostiene una vela durante una ceremonia religiosa en honor a sus compañeros asesinados recientemente en el país por el Clan del Golfo, en Cali. EFE/ Ernesto Guzmán Jr Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN JR

Es miércoles, día de El Espectador le explica. La semana pasada, justo cuando enviamos este acostumbrado boletín de noticias a toda nuestra comunidad, recibimos varias respuestas con propuestas sobre temas a desarrollar. Una de ellas vino de la cuenta de correo electrónico del señor Pinzón, quien nos pedía que escribiéramos sobre “la escalada de violencia contra los policías”. Sí, justo hemos registrado una docena y más de noticias sobre el denominado ‘plan pistola’, sobre lo que ha dicho el Gobierno nacional al respecto y sobre los hechos violentos en contra de uniformados en varias zonas del país. Por eso el texto de hoy busca explicar el por qué están atentando en contra de la Fuerza Pública, qué es lo que está sucediendo en el país como para que regresáramos a aquel lamentable y cruel capítulo de la violencia en Colombia cuando el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria pagaba a sus sicarios para asesinar a miembros de la Policía Nacional. Dejaremos a continuación todos los contenidos que ha publicado la redacción Judicial y la redacción Nacional al respecto y, como cada ochos días, les recomendamos entrar a cada uno de los vínculos para entender mejor cada detalle sobre el tema. Comencemos.

Vayamos un poco atrás: el 22 de mayo del 2017 nuestro colega José David Moreno Escobar, en entrevista con el comandante de la Policía para el Urabá, el coronel Luis Eduardo Soler, indagó sobre el por qué los uniformados eran blanco de los violentos: La respuesta de Soler dejó clara la lectura desde la autoridad castrense: “En el Clan del Golfo están desesperados”. En la entrevista, que aparece completa aquí, dijo: “En el interior del Clan hay un resquebrajamiento; se ve que ya no tienen el mismo músculo financiero. El enfrentamiento interno es entre los dos miembros más importantes del clan: alias Otoniel y Gavilán. El primero dirige todo lo relacionado con el narcotráfico, mientras que el segundo lidera el brazo militar. Gavilán no sabe cómo la Policía obtiene información tan fácilmente sobre ellos. Gente del Clan nos contó que en esa búsqueda por encontrar los responsables se han dado desavenencias entre los dos líderes y que incluso han matado miembros del Clan. Están desesperados. La gente empezó a confesar ante las autoridades porque le empezaron a deber meses de trabajo dentro del grupo criminal y se cansaron. No tienen el mismo dinero que antes. Este ‘plan pistola’ es un intento desesperado de frenar las actuaciones de la Policía y de la Fuerza Pública en general”.