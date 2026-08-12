Plazas Vega va a juicio en EE.UU. por caso de magistrado Urán en toma de Palacio de Justicia

La guerra pudo más que la justicia. El asalto y la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, condensaron la fractura del Estado colombiano. Foto: Mauricio Alvarado

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Por los delitos de tortura y ejecución extrajudicial, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega enfrentará un juicio en Estados Unidos en el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985. El caso llegó a Estados Unidos luego de que las hijas del magistrado Urán presentaron una demanda en 2022 contra Plazas Vega.

La demanda sostiene que Plazas Vega desempeñó un papel central en la operación militar que condujo a la tortura y ejecución extrajudicial de su padre. El caso está programado para llegar a juicio ante un jurado federal en Miami a partir del 8 de septiembre de 2026. En la diligencia se presentarán pruebas relacionadas a lo que pasó en la toma del Palacio de Justicia y los hechos que provocaron la muerte del magistrado Urán.

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